Суббота, 3 Мая 2025 13:12

АрмИнфо. Политолог, старший научный сотрудник APRI Armenia Бениамин Погосян считает, что российско- украинская война продолжится еще как минимум один год, что для Южного Кавказа означает сохранение нынешнего статуса - кво. Об этом политолог заявил на обсуждениях "Безопасность Южного Кавказа в контексте диалога Россия - США".

По словам Погосяна, начиная с 2022 наблюдается тенденция ослабления позиций России на Южном Кавказе, но это не означает, что РФ уходит из региона. В Армении находится российская военная база, на некоторых участках границы продолжают службу российские пограничники. "Тем не менее, позиции РФ в нашем регионе ослабевают, и по моей оценке, это особенно остро начало проявляться после чистки армянского населения в Нагорном Карабахе, что стало самым большим ударом для Москвы. Ожидается, что до конца текущего года границы Армении больше не будут охранять российские пограничники. С постепенным уходом России из региона самым крупным внешним игроком станет Турция. При сохранении военных действий на российско-украинском театре, позиции Москвы в регионе Южного Кавказа продолжат ослабевать", - считает политолог, добавив, что игроком N1 в регионе станет Турция, а Россия - игроком N2.

Однако, как считает политолог, в случае все-таки остановки войны в Украине до конца текущего года, Россия медленно, но верно, начнет восстанавливать свои пошатнувшиеся позиции. "В течение трех лет коллективный Запад пытался ослабить Россию, но этого ему так и не удалось, что, в конечном итоге, говорит об о РФ, как о мощном государстве. В случае прекращения войны в Украине Москва вернет себе статус игрока номер 1 в нашем регионе", - отметил политолог.