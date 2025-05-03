Суббота, 3 Мая 2025 12:51

АрмИнфо. В багаже 52-летнего мужчины, прибывшего в Ереван из Афин, обнаружены наркотики на сумму не менее 200 млн драм. Мужчина задержан, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел РА.

Как отмечается в сообщении, сотрудниками управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уголовной полиции МВД в результате проведения масштабных оперативно- розыскных мероприятий были получены данные о том, что у 52-летнего мужчины, прибывшего в Ереван из-за рубежа, в багаже обнаружены наркотические средства различных видов в особо крупном размере. Информация передана в Комитет государственных доходов для установления соответствующего контроля.

В результате досмотра в аэропорту "Звартноц" багаж 52-летнего мужчины подвергся таможенному досмотру по прибытии рейса из Афин. Всего было обнаружено более 4000 таблеток наркотика "экстази", 970 граммов кокаина, 885 таблеток субутекса, содержащих бупренорфин, 5 граммов

частей этой же таблетки, а также 15 капсул с различными надписями.

Рыночная стоимость обнаруженных наркотиков превышает 200 млн драм. По факту инцидента в Следственном комитете РА возбуждено уголовное дело. 52-летний мужчина задержан. Проводится предварительное расследование, говорится в сообщении.