Пятница, 2 Мая 2025 18:00

АрмИнфо. В Армении ни одна политическая сила не должна считать, что она может решить какие-то вопросы с помощью насилия и считать это приемлемым. Об этом 2 мая на пресс-конференции в Ереване заявил правозащитник, глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц, комментируя инцидент с избиением активиста Артура Чахояна чиновником и его подчиненными.

Сакунц пояснил, что подобные действия являются следствием отсутствия государственного мышления и недостатка равной ответственности перед законом. Он подчеркнул, что демократическое государство предполагает ответственность, прежде всего, со стороны властей, а затем и граждан в случае нарушения закона. "Какая-либо политическая выгода или договоренность, основанная не на демократических ценностях и правах человека, по своей сути является антидемократической", - отметил правозащитник.

Далее Сакунц выразил беспокойство тем, что сотрудники администрации округа Нор- Норк берут на себя функции правоохранительных органов, что недопустимо. "Возникает вопрос, почему они не обратились в полицию. Их поведение не только неприемлемо с точки зрения применения насилия, но и создает у общественности ощущение недоверия к правоохранительным органам", - подчеркнул правозащитник.

Кроме того, Сакунц обратил внимание, что те, кто обладает властью, должны быть готовы к критике со стороны граждан и решению возникающих вопросов, не позволяя себе применять насилие.

"Если кто-то не понимает этого, значит, он не на своем месте и должен подать в отставку. Покровительство тем, кто осуществляет насилие, также означает принятие ответственности за совершенные действия. Повторюсь, нужно понимать, что для этого существуют специальные структуры", - добавил правозащитник.

Касаясь заявления лидера партии "Республика" Арама Саркисяна о том, что аналогичная ситуация может повториться в других округах, поскольку это спланированная ситуация, Сакунц отметил, что власти должны помнить о своей ответственности перед гражданами, а не защищать партийные интересы. "Ни одна политическая сила, оправдывающая насилие, не должна иметь места в Армении, независимо от того, о какой партии идет речь. В демократических государствах основополагающим является принцип ответственности всех перед законом и верховенство закона. Каждый гражданин имеет право действовать до тех пор, пока его действия не создают риски. Если же такие риски возникают, для этого существуют соответствующие органы. Демократия - это не концентрация полномочий всех госорганов в одних руках; это доверие общества к деятельности, в данном случае, муниципалитетов и правоохранительной системы", - заявил Сакунц.

Правозащитник при этом обратил внимание, что подобные акции могут иметь место, если не проводятся с нарушениями. "Я могу быть не согласен с тем, что заявляется на этой акции, но возможность выражать свое мнение должна существовать. Право на самовыражение также имеет свои границы, но это вовсе не означает, что тот, кто ее переступил должен подвергаться самосуду. Не нужно под именем демократии осуществлять антидемократические действия", - пояснил правозащитник.

Сакунц также считает, что именно политическая ответственность перед обществом требует осуждения подобной практики и избавления от таких людей. "Если государство дорого, значит, необходимо признать недопустимым такое поведение однопартийцев - в этом и заключается ответственность", - отметил Сакунц, указав на важность инициирования правоохранительными органами уголовного производства.

Он выразил надежду, что следствие будет проведено объективно и прозрачно, и те, кто применил насилие, будут наказаны.

Напомним, что 30 апреля глава административного района Нор-Норк вместе со своими подчиненными в здании администрации на глазах у журналистов жестко избили активиста Артура Чахояна, который занимается разоблачением откатов, хищений и злоупотреблений в столичном муниципалитете. Примечательно, что за день до этого Чахоян опубликовал запись, где тот же Тер-Маргарян угрожает ему расправой. А мэр Еревана Тигран Авинян, касаясь угроз своего подчиненного в адрес активиста, не только не осудил подобное поведение чиновника, но даже оправдал его. Причем, любопытно, что приехавшая на место инцидента

полиция задержала не напавших чиновников, которые группой избили гражданина, а пострадавшего активиста. Последний позже был госпитализирован в Медцентр Григория Лусаворича. А избивший гражданина чиновник отправился обедать, ни секунды не раскаявшись в содеянном. Любопытно, что указанный чиновник является членом партии "Республика", которая ратует за продвижение в стране демократических ценностей.

Примечательно, что, несмотря на публичное избиение Тер-Маргаряном гражданина, чиновник до сих пор разгуливает на свободе и даже хвастается совершенным, а мэрия Еревана не удосужилась дать какой-либо адекватной оценки происходящему. В свою очередь правящая политическая сила "Гражданский договор" и партия "Республика", членом которой является Тер-Маргарян, в своих заявлениях после разразившегося скандала, не только не осудили произошедшее, но и попытались переложить всю ответственность на избитого активиста, разоблачившего многомиллионные хищения в администрации. Более того, западно-ориентированная "Республика" даже усмотрела в этом "след России и попытки навредить их соратнику за посещение в прошлом году Бучи".

Сегодня стало известно, что 6 граждан, проходящих по делу об избиении активиста Артура Чахояна, находятся под подпиской о невыезде.