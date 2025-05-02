Пятница, 2 Мая 2025 16:53

АрмИнфо. Армения занимает очень высокое место в мировом индексе свободы прессы. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель аппарата премьер­министра РА Араик Арутюнян.

Он отметил, что в индексе, составленном международной организацией "Репортеры без границ", республика заняла 34-е место.

Руководитель аппарата премьер- министра Араик Арутюнян написал:

"Конечно, после публикации этой новости заголовки СМИ снова будут носить манипулятивный характр. Но что бы кто ни писал, мы на правильном пути, и я поздравляю всех нас с этим событием. Это показатель, о котором мы могли только мечтать в течение 20 лет", - отметил глава аппарата премьер- министра.

Отметим, что Организация "Репортеры без границ" (RSF) опубликовала Всемирный индекс свободы прессы за 2025 год, в котором Армения улучшила свой показатель на 9 позиций по сравнению с предыдущим годом.

Среди 180 стран Армения заняла 34-е место. В 2024 году Армения заняла 43-е место с результатом 71,6, а в 2023 году - 49-е место с результатом 70,61.

Армения является лидером в регионе по уровню свободы прессы. Грузия опустилась на 11 позиций по сравнению с прошлым годом и заняла 114-е место, Азербайджан - на 167-м месте, Турция - на 159-м месте, Иран - на 176-м месте, а Россия опустилась на 9 позиций по сравнению с прошлым годом и заняла 171-е место.