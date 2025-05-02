Пятница, 2 Мая 2025 13:02

АрмИнфо. Выдающийся виолончелист, который за годы своей деятельности получил прозвище <странствующий виолончелист с русской душой> Марк Дробинский выступит в Армении.

На концерте, который состоится 8 мая, в 19:00, в Концертном зале им. Арно Бабаджаняна прозвучат сюиты для виолончели Мануэля де Фальи, Игоря Стравинского, Михаила Броннера и Антонио Сантаны. В концерте примет участие пианистка Астхик Гукасян.

Дробинский учился в Московской консерватории в классе великого Мстислава Ростроповича, непосредственное влияние которого сформировало глубину и мастерство его исполнительского искусства.

С 1974 года, когда Марк Дробинский обосновался в Израиле, его музыкальная карьера приобрела поистине международный масштаб. Он выступал на самых престижных площадках мира, включая концертный зал мстердама Консертгебау, Вигмор-холл в Лондоне, Театр Колон в Буэнос- Айресе, Концертный зал Плейель в Париже и др. Критики называют Дробинского <мастером виолончели>, а иногда и <демоном виолончели>. Он сотрудничал с такими дирижерами, как Мстислав Ростропович, Арнольд Кац, Фуат Мансуров, Валерий Гергиев, Саулюс Сондецкис, Шарль Дютуа, Максим Шостакович и другими. Марк Дробинский играет на итальянской виолончели, изготовленной Карло Антонио Тесторе (итальянский мастер струнных инструментов из семейства Тесторе - ред.)в 1748 году.