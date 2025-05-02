Пятница, 2 Мая 2025 12:40

АрмИнфо. Фракция "Армения" Национального Собрания РА всегда выступала за применение любого варианта отстранения премьер-министра РА Никола Пашиняна от власти. Об этом говорится в заявлении фракции.

Авторы документа считают отстранение Пашиняна жизненно важной необходимостью для государства и народа, и в этом контексте фракция первой заявила о возможности использования правового инструмента в виде импичмента.

"Для выражения недоверия Николу Пашиняну путем импичмента имеются веские политические и правовые основания. С другой стороны, вотум недоверия действующему премьер-министру может обсуждаться в Национальном Собрании РА только в том случае, если не менее 36 депутатов предоставят подписи, необходимые для начала процесса. Для успеха процесса необходимо минимум 54 голоса, что является простым большинством голосов депутатов НС. Очевидно также, что без мощного народного давления, сформированного на улицах, невозможно обеспечить около двух десятков дополнительных голосов, необходимых для успеха импичмента. Более того, даже такое давление в конечном итоге не гарантирует необходимого количества голосов. Авторы инициативы не представляют политические партии или движения и, по сути, не несут никакой политической ответственности за возможный провал импичмента и его последствия. На сегодняшний день их способность генерировать мятежные массы, необходимые для успеха, также не просматривается. Все это вызывает у фракции сомнения относительно истинных целей инициативы", - отмечается в заявлении.

Однако, как подчеркивают его авторы, фракция "Армения" единогласно подтверждает свою готовность предоставить подписи всех 28 депутатов для начала процесса импичмента, если инициаторы процесса смогут обеспечить подписи недостающих 8 депутатов, а также публично заявят о своей способности и ответственности обеспечить необходимую народную поддержку для успеха импичмента.

"Мы также считаем неприемлемыми попытки преследовать депутатов нашей фракции и говорить с нами на языке шантажа, которые не могут остаться без ответа. Такой стиль работы вызывает сомнения: направлена ли инициатива на устранение Никола Пашиняна или же есть скрытая цель нанести удар по фракции "Армения", - задаются вопросом авторы документа. Напомним, что 28 апреля оппозиционные активисты Эдгар Казарян и Нарек Малян выступили с призывом к депутатам НС начать процесс импичмента премьер-министра РА Никола Пашиняна. Письма с требованием начать процедуру импичмента были направлены 107 парламентариям вместе с проектом резолюции, в котором отсутствует только имя кандидата на пост нового премьера. Для внесения законопроекта на обсуждение в парламент необходимо 36 голосов, из которых только 34 могут быть обеспечены двумя оппозиционными фракциями.