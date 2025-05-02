Пятница, 2 Мая 2025 12:21

АрмИнфо. Армения на 9 позиций улучшила состояние свободы СМИ в стране по версии международной неправительственной организации "Репортёры без границ" (RSF).

Так, во Всемирном индексе свободы прессы 2025 года по версии Организации Армения заняла 34 строчку среди 180 стран, в прошлом году она находилась на 43 строчке.

Авторы индекса отмечают, что несмотря на плюралистическую среду, СМИ в стране остаются поляризованными.

"Страна сталкивается с беспрецедентным уровнем дезинформации и языка ненависти, подпитываемым внутренней политической напряженностью, проблемами безопасности на границах страны и сложным положением страны между Россией и Европейским союзом.

Социальные сети, к которым ежедневно обращаются две трети населения, являются основным источником информации. После "бархатной революции" 2018 года появилось много новых СМИ, а независимые новостные сайты, процветают и выполняют роль независимого наблюдателя, которая необходима в демократии. Тем не менее, большинство вещательных и печатных СМИ, связанных с крупными политическими и коммерческими интересами, продолжают сталкиваться с давлением в отношении своей редакционной политики", - говорится в сообщении.

Вместе с тем подчеркивается, что поляризация СМИ отражает поляризацию политической сцены: многие СМИ близки к политическим лидерам, появившимся после 2018 года, в то время как другие остаются верными бывшим олигархам, и лишь немногие СМИ демонстрируют независимость.

"Две политические темы особенно чувствительны: текущие переговоры с Азербайджаном и все более напряженные отношения между Арменией и Россией. Некоторые политические группы проводят операции по дезинформации и нападают на журналистов.

Несмотря на декриминализацию клеветы и реализацию законодательства, гарантирующего прозрачность владения СМИ, правовая база, регулирующая сектор, недостаточно защищает свободу прессы и не соответствует европейским стандартам. Недавние реформы не решили проблемы, вызванные дезинформацией и запретами на разглашение информации. Доступ к государственной информации ограничен правительством (отказ отвечать, задержки и т. д.)

Большинство СМИ контролируются людьми, близкими к политическим движениям, или поддерживаются влиятельными общественными деятелями. Лишь немногие СМИ приняли модели платной подписки, а рынок рекламы остается недостаточно развитым, что ограничивает финансовую независимость частных СМИ. Между тем государственные СМИ воздерживаются от какой-либо критики правительства", - далее говорится в индексе.

При этом в RSF констатировали, что журналистика как профессия унижена и подвергается особенно тревожным разжиганиям ненависти. "Антимедийная риторика со стороны политических элит, обвиняющих журналистов в "коррупции" и в том, что они служат своим противникам, создает атмосферу нетерпимости, которая мешает работе репортеров. Их постоянно оскорбляют, подвергают нападениям и подвергают оскорбительным судебным разбирательствам по делу о клевете, что усиливает самоцензуру.

Столкновения на границе с Азербайджаном осложняют работу журналистов. Кроме того, журналисты часто подвергаются давлению, оскорблениям и насилию как со стороны должностных лиц правящей партии, так и со стороны оппозиционных политиков, а также их сторонников - будь то в парламенте, на улице или в социальных сетях. В целом насилие в отношении журналистов остается безнаказанным", - говорится в разделе по части Армении.

В целом в индексе отмечается, что в то время, когда свобода прессы переживает тревожный спад во многих частях мира, один из основных - хотя и часто недооцениваемых - факторов серьезно ослабляет СМИ: экономическое давление. Во многом это происходит из-за концентрации собственности, давления со стороны рекламодателей и финансовых спонсоров, а также государственной помощи, которая ограничена, отсутствует или распределяется непрозрачным образом. Данные, измеряемые экономическим индикатором индекса RSF, ясно показывают, что сегодняшние новостные СМИ оказались в ловушке между сохранением своей редакционной независимости и обеспечением своего экономического выживания.

Согласно данным, собранным RSF для Всемирного индекса свободы прессы 2025 года, в 160 из 180 оцениваемых стран средства массовой информации достигают финансовой стабильности "с трудом" или "вообще не достигают".

Хуже того, новостные агентства закрываются из-за экономических трудностей почти в трети стран мира. Это касается США ( 57-е место, снижение на 2 места), Туниса (129-е место, снижение на 11 мест) и Аргентины (87-е место, снижение на 21 место).

Ситуация в Палестине (163-е место) катастрофическая. В секторе Газа израильская армия разрушила редакции, убила около 200 журналистов и установила полную блокаду сектора на более чем 18 месяцев. На Гаити (112-е место, снижение на 18 позиций) отсутствие политической

стабильности также ввергло экономику СМИ в хаос.

Даже страны с относительно высоким рейтингом, такие как Южная Африка (27-е место) и Новая Зеландия (16-е место), не застрахованы от подобных проблем.

Тридцать четыре страны выделяются массовым закрытием своих СМИ, что привело к изгнанию журналистов в последние годы. Это особенно касается Никарагуа (172-е, упал на 9 позиций), Беларуси (166-е), Ирана (176-е), Мьянмы (169-е), Судана (156-е), Азербайджана (167-е) и Афганистана (175-е), где экономические трудности усугубляются последствиями политического давления.