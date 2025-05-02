Пятница, 2 Мая 2025 11:28

АрмИнфо. В рамках требований Азербайджана по изменению Конституции Армении власти РА могут легко криминализировать деятельность политических оппонентов. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

По его словам, власти Армении могут закрепить в действующем законодательстве положение о том, что критика позиции правительства является "тяжким преступлением". "Более того, правительство может определить, что любой шаг, слово или действие, противоречащие его комфорту, дают государству законное основание для ответа насилием. В рамках построения диктатуры закладывается основа не только в политической сфере, но и в целом принципа "боев без правил", где они имеют неограниченные полномочия и право действовать вне закона. У тех же кого избивают и подвергают насилию, есть только один выход: страдать и сидеть в уголовно- исправительных учреждениях", - подчеркнул парламентарий.

Отметим, что в общественной среде продолжаются активные обсуждения по факту избиения префектом округа Нор-Норк Тиграном Тер-Маргаряном, который является членом провластной партии "Республика" и его сподвижниками активиста Артура Чахояна. Любопытно, что после инцидента правление партии "Республика" выступило с заявлением, в котором отметило, что вышеуказанный инцидент направлен "против суверенитета и независимости страны". А правящая в Армении фракция "Гражданский договор" обвинила в этом избиении правоохранительные органы. Словом, виноваты все, но только не представитель власти.