Пятница, 2 Мая 2025 11:13

АрмИнфо. В Доме культуры города Ташира состоялось торжественное открытие Русского центра - двенадцатый в Армении, созданного по инициативе Образовательно­культурного благотворительного фонда "Наше будущее" при поддержке Благотворительного фонда "Ташир" и содействии муниципалитета города.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, в церемонии перерезания красной ленты участвовали посол России в Армении Сергей Копыркин, глава муниципалитета города Ташира Эдгар Аршакян, президент Благотворительного фонда "Ташир" Ваге Карапетян и исполнительный директор Фонда "Наше будущее" Ваграм Карапетян.

В своей речи Копыркин, отметил, что открытие Русского центра в Ташире - это важный шаг в укреплении гуманитарных связей между народами.

"Ташир - это место, где исторически веками жили бок о бок армяне и русские. Создание Русского центра - это не просто событие, а продолжение общей культурной традиции. Мы уверены, что центр станет неотъемлемой частью культурной и образовательной жизни города", - подчеркнул глава муниципалитета города Ташира Эдгар Аршакян.