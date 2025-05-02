Пятница, 2 Мая 2025 11:10

АрмИнфо. Правительство Армении подписало контракт с американской лоббистской и пиар-компанией Mercury Public Affairs, которая ранее представляла услуги посольству Турции в Вашингтоне.

Как сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA), согласно отчету, поданному в Министерство юстиции США в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (FARA), партнерство с посольством Армении началось 1 апреля 2025 года.

Согласно условиям контракта, Mercury будет получать $50 000 в месяц за консультационные услуги. В объем услуг также входит представление и продвижение Армении как важного партнера в региональных и глобальных интересах США на Южном Кавказе, а также ее стратегическое и геополитическое значение.

Mercury работала с посольством Турции с 2018 по октябрь 2020 года, но во время Второй Арцахской войны расторгла контракт из-за сильного сопротивления армянской общины Америки. Компания также продолжала работать с Турецко-американским деловым советом (TAIK) до января 2022 года. Последний действует под эгидой Турецкого совета по внешнеэкономическим связям (DEIK). После расторжения контракта с Mercury DEIK начал работать с Actum, компанией, основанной бывшими консультантами Mercury.