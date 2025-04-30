Среда, 30 Апреля 2025 21:42

АрмИнфо. Фракция "Гражданский договор" Совета старейшин Еревана решительно осуждает инциденты,произошедшие сегодня и вчера в административном округе Нор Норк.

В заявлении фракции отмечается, что нецензурная брань, оскорбления и насилие, как психологическое, так и физическое, неприемлемы. "Вызывает недоумение тот факт, что правоохранительными органами не была дана оценка и не были приняты соответствующие меры в отношении явно хулиганского поведения, проявленного вчера в здании административного района Нор Норк, что сделало возможными дальнейшие провокации и последовавшее за ними насилие. Любое насилие, в том числе психологическое, которое может выражаться в оскорблениях или унижении достоинства личности, недопустимо. Подобные проявления при отсутствии профилактики часто приводят к физическому насилию. Считаем необходимым подчеркнуть, что мы всегда были и остаемся готовыми выслушать конструктивную и даже жесткую критику, которую, однако, следует отличать от оскорбительных и унижающих достоинство выражений"- говорится в заявлении фракции.