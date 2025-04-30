Среда, 30 Апреля 2025 19:57

АрмИнфо.Политсовет партии "Республика" выступил с заявлением в связи с жестоким избиением блогера Артура Чахояна префектом Нор Норка.

"Партия "Республика" заявляет, что произошедшее в административном округе Нор Норк является явно спланированной и организованной провокацией, целью которой является не глава административного округа, а независимость и суверенитет Республики Армения. Осуждая любые проявления насилия и провокации, мы считаем, что демократия должна защищаться законом, а при необходимости и силой. Очевидно, что определенные силы пытаются сформировать в мэрии Еревана консенсус минус один, периодически вовлекая в провокации политическую силу, инициировавшую процесс вступления в ЕС, осудившую войну против Украины, выступившую против Союзного государства и считающую суверенитет Республики Армения абсолютной ценностью.

Партия "Республика" также заявляет, что самым беззащитным человеком в Армении стал государственный служащий, который подвергается нашествиям различных российских блогеров и лиц, выступающих под видом "общественных активистов", не только на рабочем месте, но и в семейной и личной жизни, что совершенно не сопоставимо с защитой прав человека. Добавьте к этому тот факт, что он находится в центре внимания антикоррупционных и надзорных органов, и вы получите картину развала деятельности государственной системы. Мы считаем, что произошедшее является шагом против государственности, направленным из известных центров против позиции Армении в ЕС. Правоохранительным органам предстоит серьезная работа в этом направлении. Если бы они восприняли вчерашний инцидент как сообщение о преступлении и пригласили главу административного района Нор Норк и человека, выдававшего себя за активиста, на допрос, чтобы выяснить, было ли произошедшее коррупцией или клеветой, то сегодняшних событий не произошло бы. В противном случае подобные процессы не будут иметь конца и станут закономерностью, и если они продолжатся, нет никаких гарантий, что в следующий раз вседозволенность не приведет к серьезным последствиям. Партия "Республика" считает, что защита демократических ценностей должна быть обязанностью государства и общества. Партия с момента своего создания стоит на защите суверенитета и государственности Республики Армения и даст адекватный ответ любым процессам и провокациям, направленным извне и изнутри", - говорится в заявлении партии.

Напомним, что префект Нор Норка Тигран Тер-Маргарян, который вместе со своими соратниками избил блогера и общественного деятелями Артура Чахояна, является членом партии "Республика"