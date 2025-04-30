Среда, 30 Апреля 2025 19:51

АрмИнфо.Это хулиганы, грязное и грабительское правительство. Об этом 30 апреля перед отправкой в больницу заявил журналистам избитый главой столичного округа Нор Норк блогер Артур Чахоян.

"Они напали на меня, извините у меня болит голова, это настоящая грязная власть. Я жертва, меня задержали", - сказал Чахоян.

Отметим, что полицией РА по данному инциденту задержано 6 человек, в том числе и сам Чахоян. Префекта округа Тиграна Тер-Маргаряна в их числе нет.

На инцидент отреагировал и Следственный комитет, пресс-секретарь которого Кима Авдалян на своей странице в Facebook сообщила о возбуждении уголовного производства по п.1 и 5 ч.2 ст. 195 уголовного кодекса РА (применение насилия группой лиц).

Напомним, что инцидент произошел 30 апреля. Глава района Нор-Норк Тигран Тер-Маркарян вместе с несколькими сотрудниками администрации набросились с кулаками на активиста Артура Чахояна, который пришел в муниципалитет для выяснения отношений.