Среда, 30 Апреля 2025 19:48

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Анаит Манасян отреагировала на инцидент с избиением активиста Артура Чахояна главой административного округа Нор-Норк города Ереван Тиграна Тер-Маргаряна и других должностных лиц, заявив, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Как сообщили в пресс-службе Омбудсмена Армении, по поручению Манасян в связи с инцидентом в аппарате защитника прав человека начато расследование, а группа быстрого реагирования выехала в полицейское управление Нор-Норка для встречи с Артуром Чахояном и другими задержанными.

"Представители защитника также провели личные беседы с адвокатами Артура Чахояна. В ходе визита выяснилось, что в связи с ухудшением состояния здоровья активиста была вызвана скорая помощь, и он был доставлен в медицинский центр", - отмечается в заявлении Омбудсмена.

В аппарате ЗПЧ подчеркнули, что каждый случай должен получить надлежащую правовую оценку. Омбудсмен также призвала воздерживаться от высказываний и действий, способствующих разжиганию ненависти, нетерпимости или насилия.

"Защитник прав человека еще раз подчеркивает, что любое проявление насилия является категорически неприемлемым и заслуживает осуждения. У государства есть четкие юридические обязательства в этом отношении", - резюмировали в аппарате омбудсмена Армении.

Отметим, что сегодня глава административного района Нор-Норк вместе со своими подчиненными в здании администрации на глазах у журналистов жестко избили активиста Артура Чахояна, который занимается разоблачение откатов, хищений и злоупотреблений в столичном муниципалитете. Примечательно, что вчера Чахоян опубликовал запись, где тот же Тер-Маргарян угрожает ему расправой. А мэр Еревана Тигран Авинян, касаясь угроз своего подчиненного в адрес активиста, не только не осудил подобное поведение чиновника, но даже оправдал его. А уже сегодня, активист был избит тем же чиновников. Причем, любопытно, что приехавшая на место инцидента полиция задержала не напавших чиновников, которые группой избили гражданина, а пострадавшего активиста. Последний позже был госпитализирован в Медцентр Григория Лусаворича. А избивший гражданина чиновник отправился обедать, ни секунды не раскаявшись в содеянном. Любопытно, что указанный чиновник является членом партии "Республика", которая ратует за продвижение в стране демократических ценностей.