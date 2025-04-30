Среда, 30 Апреля 2025 14:19

АрмИнфо. Обращение вспять геноцида, совершенного Азербайджаном в Арцахе и освобождение армянских заложников, незаконно удерживаемых в Баку, были в центре внимания на слушаниях в Комиссии по правам человека Тома Лантоса Конгресса США под председательством члена Палаты представителей США Крис Смит.

Как сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA), данные слушания в Конгрессе США под названием "Права человека в Азербайджане после Конференции ООН по изменению климата (СОР-29)" актуализировали действия Конгресса, направленные на возвращение армян в Арцах, привлечение Азербайджана к ответственности, освобождение армянских заложников и прекращение соучастия США в преступлениях режима Алиева.

Исполнительный директор ANCA Арам Амбарян отметил, что эти слушания дали беспристрастный взгляд на геноцид коренных армян Арцаха со стороны Азербайджана и продолжающееся насилие над армянскими заложниками.

"Председатель Крис Смит и каждый из свидетелей высказались за правду, справедливость и моральный императив действий США. Эти слушания посылают четкий сигнал: время слов прошло - настало время для значимых санкций, законодательства Конгресса и реального давления на Баку", - заявил Амбарян.

Конгрессмен Смит в своем выступлении подчеркнул важность усилий по освобождению политических заключенных и военнопленных, удерживаемых правительством Азербайджана, защиты армянского культурного наследия и отстаивания права на возвращение арцахцев в свои дома, чтобы жить в мире и свободе в Нагорном Карабахе.

Смит также сообщил о намерении повторно представить Законопроект о демократии в Азербайджане, которое наложит прямые политические и экономические последствия на Азербайджан за его нарушения прав человека и военные преступления.

"Нам нужно очень сильно настаивать на этом новом законопроекте. Он должен быть двухпартийным - чтобы показать, что мы все на одной волне, и что мы глубоко заботимся, особенно о военнопленных и политических заключенных. Мы прекрасно знаем, что Алиев - деспот. И мы сделаем все возможное, чтобы принять этот законопроект", - заявил конгрессмен.

Смит также призвал ввести санкции в отношении высших должностных лиц Азербайджана в соответствии с действующими законами США. "У нас есть санкции Магнитского, Глобальный акт Магнитского, который нам нужно проанализировать, а затем применить эти санкции к соответствующим нарушителям по всему миру, включая Азербайджан", - заявил он, добавив, что начать нужно будет с самого верха - с Алиева.

Он также выразил разочарование тем, что Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) не рекомендовала объявить Азербайджан "страной, вызывающей особую обеспокоенность" (CPC). Смит также пообещал усилить взаимодействие США на самом высоком уровне, чтобы добиться освобождения армянских заключенных и привлечь Азербайджан к ответственности за совершенные преступления.

В свою очередь бывший государственный министр Арцаха Артак Бегларян отметил, что в течение трех лет Азербайджан успешно осуществил полный геноцид против арцахского народа. "Это было сделано посредством блокады, военных нападений, незаконного похищения наших лидеров, уничтожения культурного наследия и беспощадной антиармянской ненависти. В сентябре 2023 года я и еще 120 000 человек были насильственно перемещены - каждый армянин подвергся этнической чистке в Арцахе", - отметил он. Бегларян подробно рассказал, о госполитике Азербайджана по насаждению ненависти в отношении армян в собственном обществе.