Среда, 30 Апреля 2025 14:18

АрмИнфо. По состоянию на 30 апреля получено 96 900 заявлений о получении ID карт, отпечатано 81 900. Об этом заявила министр внутренних дел Арпине Саркисян 30 апреля на заседании правительства.

При этом министр пояснила, что речь идет о заявлениях, зарегистрированных в системе. Еще 54 261 гражданина ждет своей очереди на подачу документов. То есть около 151 тысяча человек либо уже получили идентификационную карту, либо ждут получения, подчеркнула глава МВД.

Как указала Саркисян, в 2023 году было выдано около 64 тыс ID карт, в 2024-м - 161 тысяча человек получили документ.

При этом, возглавляемое ею ведомство приобрело дополнительное оборудование для более быстрой организации процесса печати ID карт - в день будет отпечатано примерно 2 тыс единиц.

Ранее правящая фракция НС <Гражданский договор>выступила с законодательной инициативой, предусматривающей перенос крайнего срока подачи налоговых деклараций. Согласно инициативе, с 1 мая на 1 ноября переносится срок представления Всеобщей декларации и доходах для тех, кто подает декларацию в этом году (за доходы 2024 года). Те, кто должен подать декларацию в следующем году (о доходах за 2025 год), могут сделать это со 2 марта по 1 ноября. На последующие годы срок подачи декларации будет установлен с 2 марта по 1 июля.

Перенос сороков, как отмечалось, обусловлен проблемами с ID картами. Из-за процесса получения ID карт образовались очереди, а без них невозможно заполнить декларацию о доходах.

При этом, учитывая то, что согласно Закону <Об идентификационных картах> ID-карта выдается (обменивается) на 15-й рабочий день, следующий за днем подачи заявления, т.е. гражданину выдается документ на 21-й день, предлагается следующая регулировка: если гражданин до 1 ноября обратился за получением ID-карты, но не успел получить, то крайний срок подачи декларации для него устанавливается 25-ое число месяца, следующего за месяцем печати ID-карты.

Напомним, что внедрение системы Всеобщего декларирования доходов всех граждан- резидентов республики началось с 2023 года. Процесс организован в три этапа, с каждым годом будет увеличиваться круг людей, обязанных предоставлять декларацию. Внедрение системы завершится в 2025 году.

С 1 января 2025 года и по состоянию на 28 апреля 37 737 граждан подали Всеобщую декларацию о доходах (из 900 тыс декларантов - ред.),