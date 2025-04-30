Среда, 30 Апреля 2025 13:49

АрмИнфо. Правительство Армении 30 апреля на очередном заседании одобрило предложение о подписании письма-соглашения <О внесении изменений и дополнений в Рамочное соглашение и прилагаемые Правила предоставления грантов, подписанные между Республикой Армения и Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией от 7 июля 2015 года>.

Как говорится в пояснении к документу, реализация грантовых программ, направленных на борьбу с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом, финансируемых Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, в Республике Армения началась с 2003 года. Программы направлены на профилактику, выявление, исследование и лечение ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, и в этом смысле обеспечение людей, живущих с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом, лекарственными средствами, диагностическими материалами (тестами) и медицинским оборудованием за счет грантовых средств имеет особое значение.

С 2003 года по 31 декабря 2024 года Республике Армения в рамках грантовых программ Глобального фонда было предоставлено около 89,3 млн долларов США. Текущий период на 2025-2027 гг. грантовая программа <Усиление программ по борьбе с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом в Республике Армения> стартовала 1 января 2025 года. Для реализации программы Республике Армения будет предоставлен грант в размере 9,6 млн долларов США.

С 2015 года вышеуказанные грантовые программы реализуются на основании Рамочного соглашения, подписанного между Глобальным фондом и Республикой Армения, и прилагаемых Правил предоставления грантов.

23 апреля 2024 года министерство здравоохранения получило предложение от Глобального фонда о внесении изменений в Рамочное соглашение. В то же время Минздраву сообщили, что соглашения с предлагаемыми изменениями и дополнениями уже подписаны с другими странами, реализующими грантовые программы Глобального фонда, и они не являются специфичными только для Республики Армения. Указанные изменения направлены на уточнение понятий, процедур и положений, связанных с реализацией грантовых программ и закрепленных в Рамочном соглашении.