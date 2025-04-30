Среда, 30 Апреля 2025 13:12

АрмИнфо. Режим в Азербайджане проводит политически мотивированные преследования нынешних и бывших должностных лиц Арцаха, а также гражданских лиц и военнопленных, все это часть более широких усилий по искоренению армянской идентичности из региона. Об этом заявил международный адвокат экс-госминитсра Арцаха, мецената Рубена Варданяна, удерживаемого в Баку Джаред Генсер в ходе слушаний в Конгрессе США под названием "Права человека в Азербайджане после Конференции ООН по изменению климата (СОЗ-29)".

Как сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA), в своем выступлении адвокат Рубена Варданяна указал на репрессии, к которым подвергаются руководство Арцаха и армяне-христиане, заключенные в тюрьму в Азербайджане.

"Продолжающееся тюремное заключение Рубена остается ярким символом жестокости Алиева. Ему грозит пожизненное заключение по более чем 40 сфабрикованным обвинениям. Его суд - насмешка над правосудием: закрытые разбирательства, отсутствие доступа к адвокату и даже отрицание Библии. Его пытали во время голодовки. И он не одинок - по меньшей мере, 23 армянина находятся под стражей в ходе фиктивных судебных процессов, и сотни других насильственно исчезнуть", - отметил он.

Генсер подчеркнул, что диктаторы никогда не освобождают заключенных по чьей-либо просьбе. "Они делают это только тогда, когда их вынуждают. Вот почему Закон о демократии в Азербайджане, публичные слушания, международные рефералы и реальные санкции имеют решающее значение", - заявил Генсер.

Он напомнил, что двадцать три армянских заложника, в том числе восемь нынешних и бывших лидеров Арцаха, незаконно заключены в тюрьму Азербайджаном: Давид Алавердян, бывший министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян, Мадат Бабаян, Левон Балаян, Рашид Бегларян, Василий Бегларян, Давид Давтян, Викен Эулджекджян, Эрик Казарян, председатель Национального собрания Арцаха Давид Ишханян, Вагиф Хачатрян, Алеша Хосровян, генерал Давид Манукян, Гарик Мартросян, Людвиг Мкртчян, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян Меликсет Пашаян, Гурген Степанян, Геворг Суджян, бывший государственный министр Арцаха Рубен Варданян, а также бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Араик Арутюнян и Бако Саакян.