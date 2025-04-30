Среда, 30 Апреля 2025 13:00

АрмИнфо. Правительство Армении разрешило беженцам из Азербайджана, получившим гражданство РА в 1988-1992 гг, приватизировать занимаемое им жилье. Решение принято 30 апреля на заседании кабмина.

Как говорится в пояснении к документу, граждане Азербайджанской Республики, насильственно перемещенные из Азербайджанской Республики, получившие гражданство РА, проживающие по следующим адресам: Котайкский регион, г. Абовян, Студенческий квартал, дом 4 (общежитие Инженерного колледжа), г. Ереван, ул. Молдовакан, дом 29/1, г. Ереван, ул. Ширака, дом 2/32, подали заявление в Комитет по управлению госимуществом, в котором просили предоставить их семьям занимаемые ими жилые площади на правах собственности.