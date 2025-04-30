Среда, 30 Апреля 2025 12:21

АрмИнфо. Депутаты Европарламента Николя Бей и Николя Метцдорф из Новой Каледонии во время визита в офис Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) выразили свою готовность поднимать голос Арцаха на всех европейских форумах.

Как сообщили в пресс-службе Арцахской епархии ААЦ, депутатов приняли глава Епархиального совета Арцахской епархии Лерник Ованнисян и член совета Карен Мирзоян. Ованнисян представил миссию и текущие программы епархии, которые направлены на оказание духовной и психологической поддержки армянам, проживающим в Арцахе.

Напомним, что 17 апреля депутаты Европарламента также провели встречу с Советом по защите прав арцахцев, где выразили поддержку усилиям по защите прав насильственно перемещенного населения Арцаха. Бей и Метцдорф подчеркнули важность привлечения Азербайджана к ответственности за международные преступления и подтвердили свою готовность расширять поддержку в восстановлении прав арцахцев.