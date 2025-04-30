Среда, 30 Апреля 2025 12:10

АрмИнфо. Армения намерена ратифицировать армяно-казахстанский протокол к межправительственному соглашению "О международном автомобильном сообщении". Вопрос был обсужден 30 апреля на заседании комиссии Национального Собрания РА по экономическим вопросам, которая выдала положительное заключение по представленному правительством РА на ратификацию документа.

Представляя протокол, заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Армен Симонян отметил, что межправительственное соглашение было подписано 6 ноября 2006 года, а протокол - 15 апреля 2024 года. В процессе реализации действующего соглашения возникла проблема, связанная с законодательным регулированием в вопросе взимания дорожных и экологических налогов. Для решения вопроса возникла необходимость внесения изменений в соглашение, которые будут регулировать процесс предоставления сторонами льгот по освобождению транспортных средств, зарегистрированных на территориях государств от налогов и сборов. В целях решения вышеуказанного вопроса и был подписан соответствующий протокол, применение которого позволит облегчить процесс грузоперевозок автомобильным транспортом между двумя странами и повысить роль транзита Армении в организации грузоперевозок в регионе.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, в 2024 году внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстаном сократился на 23,6%, составив $84,1 млн. В частности, экспорт сократился на 33,2% - до $54,1 млн на фоне снижения импорта на 0,9% - до $30 млн.