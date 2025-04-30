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 Среда, 30 Апреля 2025 11:14
Марианна Мкртчян

Amnesty International: Азербайджан не понес наказании за нарушения в конфликте из-за Нагорного Карабаха

Amnesty International: Азербайджан не понес наказании за нарушения в конфликте из-за Нагорного Карабаха

АрмИнфо. В Азербайджане в 2024 году наблюдалось резкое снижение уважения к правам человека, при этом власти продолжали налагать эффективный запрет на независимый надзор. Безнаказанность царила за прошлые нарушения в конфликте из-за спорного региона Нагорного Карабаха.  Независимые НПО и СМИ продолжали сталкиваться с произвольными ограничениями.  Об этом говорится в ежегодном докладе международной организации Amnesty International "Состояние прав человека в мире" за 2025 год, где оцениваются национальные, региональные и глобальные события по широкому кругу тем в области прав человека по части Азербайджана.

Авторы доклада отмечают, что правозащитники и активисты были арестованы за свою законную деятельность, мирные протесты подавлялись, пытки и другие виды жестокого обращения оставались широко распространенными, а представителям ЛГБТ-сообщества было отказано в правосудии.

"Власти продолжили усилия по увеличения контроля, отказавшись сотрудничать с международными межправительственными органами и организациями гражданского общества, включая те, которые сосредоточены на механизмах защиты прав человека. В январе правительство пригрозило выйти из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции о правах человека после того, как Парламентская ассамблея совета (ПАСЕ) приостановила полномочия Азербайджана из-за недостаточного сотрудничества и ухудшения ситуации с правами человека. Власти также ограничили наблюдение за внеочередными президентскими выборами 9 февраля, которые подверглись критике со стороны наблюдателей за отсутствие подлинной конкуренции и на которых победил действующий президент", - отметили авторы доклада.

Далее подчеркивается, что мирные переговоры с Арменией продвинулись после того, как Азербайджан согласился отказаться от своего требования о так называемом "Зангезурском коридоре" в  Нахиджеван через Армению в августе.

"Однако новые требования Азербайджана к Армении внести поправки в конституцию, чтобы удалить ссылки на единство с Нагорным Карабахом, а также продолжающиеся споры о разграничении границ еще больше осложнили усилия по достижению окончательного урегулирования. Безнаказанность царила за нарушения, допущенные в конфликте из-за спорного региона Нагорного Карабаха. 24 января, приостанавливая полномочия Азербайджана, ПАСЕ вновь выразила обеспокоенность в связи с неспособностью Азербайджана признать серьезные гуманитарные и правозащитные последствия ограничения доступа из Армении в Нагорный Карабах через Лачинский коридор.

ПАСЕ также вновь осудила военную операцию Азербайджана в сентябре 2023 года, которая привела к перемещению в Армению всего этнического армянского населения Нагорного Карабаха, составляющего более 100 000 человек. Их право на безопасное и достойное возвращение оставалось нереализованным", - констатировали авторы доклада.

В Amnesty International констатировали, что независимые НПО и СМИ продолжали сталкиваться с произвольными ограничениями, включая отказ в регистрации и обременительные требования к отчетности. "Сектор СМИ оставался под эффективным контролем правительства, что привело к широко распространенной самоцензуре.  Президентским выборам и COP29 предшествовали новые волны арестов независимых журналистов и других критиков правительства. В апреле правозащитник Анар Мамедли, лауреат премии ПАСЕ 2014 года в области прав человека, был арестован и помещен в предварительное заключение по сфабрикованным обвинениям в контрабанде. Его арест произошел вскоре после того, как его Центр мониторинга выборов и изучения демократии опубликовал оценку проведения президентских выборов в феврале и когда он вместе с другими правозащитниками объявил о создании коалиции по климатической справедливости перед COP29", - заметили в правозащитной организации.

Также обращается внимание, что в 2024 году более десятка журналистов оставались под произвольным арестом после ареста в 2023 году. Кроме того, азербайджанские власти также продлили предварительное заключение, по меньшей мере, 11 журналистам из немногих оставшихся независимых новостных агентств Азербайджана, ложно обвинив их в контрабанде валюты в связи с предполагаемым финансированием от западных доноров.  В стране жестко подавлялись акции протеста, в том числе и экологического характера. 

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