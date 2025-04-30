Среда, 30 Апреля 2025 11:09

АрмИнфо. Переговоры Армении по мирному договору с Азербайджаном продолжались в условиях напряженной обстановки безопасности, отмеченной столкновениями вокруг Нагорного Карабаха и вдоль армяно-азербайджанской границы. Об этом говорится в ежегодном докладе международной организации Amnesty International "Состояние прав человека в мире" за 2025 год, где оцениваются национальные, региональные и глобальные события по широкому кругу тем в области прав человека.

В докладе, согласно организации определяются мировые тенденции, связанные с нарушениями в вооруженных конфликтах, подавлением инакомыслия, дискриминацией, экономической и климатической несправедливостью и неправомерным использованием технологий для нарушения прав человека. В нем также подчеркивается, как могущественные государства преднамеренно подрывают международную систему, основанную на правилах, препятствуя решению проблем, которые затрагивают жизни миллионов людей. В докладе документируются проблемы с правами человека в 2024 году в 150 странах, связываются глобальные и региональные проблемы и заглядывают в будущее.

Так, в докладе по части Армении отмечается, что правительство боролось за интеграцию более 100 000 перемещенных беженцев из Нагорного Карабаха. Констатируется, что свобода слова и мирных собраний неоднократно ограничивалась в стране, а журналисты и экологи подвергались угрозам и преследованиям. Поправки к закону о домашнем насилии усилили защиту жертв. Дискриминация в отношении ЛГБТИ-людей сохранялась.

"Переговоры по мирному договору с Азербайджаном продолжались в условиях напряженной обстановки безопасности, отмеченной столкновениями вокруг Нагорно- Карабахского региона Азербайджана и вдоль армяно-азербайджанской границы. Напряженность также оставалась высокой по таким ключевым вопросам, как территориальные коридоры и статус Нагорного Карабаха", - говорится в докладе.

Вместе с тем констатируется, что правительство продолжало укреплять политические связи с ЕС и Соединенными Штатами, а также объявило о планах выхода из возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности.

"Послевоенная напряженность в отношениях с Азербайджаном продолжала подпитывать внутренние политические беспорядки. В апреле и мае 2024 года прошли масштабные протесты после соглашения о демаркации четырех сел в Тавушской области, которые были переданы Азербайджану. Протестующие перекрыли дороги, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и критикуя его подход к конфликту с Азербайджаном начиная с 2022 года и смену политических альянсов", - далее отметили авторы доклада.

"Правительство продолжало сталкиваться с трудностями в обеспечении интеграции более 100 000 беженцев, покинувших Нагорный Карабах после того, как Азербайджан захватил контроль над регионом в сентябре 2023 года. Вопросы связанные с жильем, работой и образованием по-прежнему были особенно сложными для многих беженцев. Их право на безопасное и достойное возвращение оставалось нереализованным. Полиция неоднократно применяла незаконную силу против протестующих во время демонстраций с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна в апреле и мае", - говорится далее в докладе.

В Amnesty International заметили, что 12 июня прошлого года в центре столицы Армении Еревана произошли столкновения между полицией и демонстрантами во время протестов против соглашения о демаркации границы. "Около 101 человека, в том числе 17 сотрудников полиции, получили ранения, а 98 были арестованы. По меньшей мере 15 человек были обвинены в хулиганстве и нарушении общественного порядка. Ни один сотрудник правоохранительных органов не был привлечен к ответственности после расследования соразмерности и законности реакции полиции", - заметили в правозащитной организации.

Авторы доклада также обратили внимание, что протесты в апреле и мае прошлого года сопровождались сообщениями о давлении и преследовании журналистов, включая оскорбления и угрозы.

"По данным Армянского комитета по защите свободы слова, 14 журналистов и работников СМИ получили ранения во время освещения протестов, как в результате целенаправленных нападений, так и насилия толпы. Некоторых журналистов толкнули и бросили на землю, в то время как другие сообщили о том, что были избиты и получили травмы от сотрудников полиции.

22 марта власти арестовали ведущих подкаста и оппозиционных деятелей Вазгена Сагателяна и Нарека Самсоняна по обвинению в хулиганстве и заключили их под стражу на два месяца. Их обвинили в непристойных высказываниях в адрес премьер- министра Никола Пашиняна и других деятелей правящей партии в СМИ AntiFake. Судебный процесс начался 23 сентября. В случае признания виновными активистам грозит до пяти лет тюрьмы", - далее говорится в докладе.