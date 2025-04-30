Среда, 30 Апреля 2025 11:04

АрмИнфо. Член комиссии по защите конкуренции Карен Седракян подал прошение об отставке. Об этом говорится в заявлении вице-спикера НС Акопа Аршакяна.

Как передает пресс-служба НС РА, заявление об отставке было подано 28 апреля. "Согласно части 2 статьи 147 закона РА "Регламент Национального Собрания", если в течение недели после подачи прошения об отставке соответствующее должностное лицо письменным заявлением отзывает свое заявление, то председатель Национального Собрания делает заявление по этому поводу. В случае же, если данное лицо не отзывает свое заявление, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и публикует председатель НС. С момента публикации протокола отставка считается принятой", - говорится в заявлении вице-спикера НС.