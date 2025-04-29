Вторник, 29 Апреля 2025 21:16

АрмИнфо. В результате жалоб со стороны азербайджанских студентов и активных усилий посольства Азербайджана, в Университете Беркли был отменен показ документального фильма "Моя сладкая земля" ("My Sweet Land") режиссера Сарин Айрабедян, запланированный на 24 апреля. Об этом написала на своей странице в Фейсбук журналистка Гоар Везирян, проживающая в США.

По словам Везирян, уведомление об отмене показа пришло по электронной почте вечером 23 апреля. Она отметила, что для кафедры армянских исследований и студентов это известие стало полной неожиданностью, так как они ранее не сталкивались с подобной ситуацией.

В связи с этим кафедра обратилась за разъяснениями к Центру прав человека университета. В ответе, как сообщила журналист, было указано, что показ фильма перенесен на сентябрь, когда у них будет больше сотрудников для обеспечения безопасности студентов и участников мероприятия. "В ответе отмечалось, что 22 апреля Центр прав человека получил информацию о возможных протестах, которые могли угрожать безопасности студентов. За один день они не успели увеличить количество сотрудников службы безопасности и решили отменить показ", - подчеркнула Везирян.

Напомним, что в 2024 году, под давлением Азербайджана Иордания, отозвала документальный фильм "Моя сладкая земля" (Мy Sweet Land) режиссера Сарин Айрабедян с премии "Оскар".

Фильм рассказывает о 11-летнем Вреже, который мечтает стать стоматологом в своем родном селе в Арцахе (Нагорный Карабах), который стал предметом конфликта между Азербайджаном и Арменией с конца 1980-ых. При этом добавляется, что Арцах десятилетиями боролся за свое самоопределение и независимость, которая закончилось азербайджанским наступлением 2023 года.