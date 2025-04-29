Вторник, 29 Апреля 2025 20:30

АрмИнфо. В конце 2023 года в свет вышла книга об именитом политическом советском деятеле Анастасе Ивановиче Микояне "От Ильича до Ильича. Четыре эпохи - одна судьба", написанная его внуком - известным музыкантом и композитором Стасом Наминым и российским прозаиком, кинодраматургом, журналистом Андреем Рубановым. Книга была выпущена к 127-летию наркома Микояна.

Эта работа родилась ввиду желания Намина восстановить справедливость и рассказать о Микояне не на основании воспоминаний и разговоров различных людей, а на опираясь на факты. В течение 6 лет Стат Намин вместе с группой историков провел серьезную работу по поиску архивных документов, подтверждающих, либо опровергающих те или иные высказывания об Анастасе Ивановиче. В частности, поиски проводились как в архивах России, так и США, Китая и Армении.

Опубликовав книгу на русском языке, после было принято решение обеспечить ее перевод и для армянского и англоязычного читателя.

В результате уже завтра в Ереване состоится презентация книги на армянском языке в переводе историка Хачатура Степаняна, и чуть позже последняя будет представлена в США.

В ходе пресс-конференции в Ереване 29 апреля Стас Намин отметил, что в этой книге представлена правда о Микояне, которая основана не на мнении членов его семьи, и слухах, а на фактах. "Я столкнулся с тем,

что об Анастасе Микояне не было ни одной книги, ни одного серьезного фильма, и получилось так, что для всех довольно известный деятель был скрыт А я знал дедушку только в домашней обстановке. И болтают многое о нем, разные пишут глупости. И мне стало интересно, что вот в семье он добрый, честный, достойный, благородный, неужели в работе он был другой? И я решил, что правильно было бы разобраться по архивам, по документам, а не по слухам и воспоминаниям людей, которые говорят чего хотят", - рассказал Стас Намин. То есть, практически после каждой главы идут ссылки на конкретные документы. Все, что написано в книге, можно проверить. "Очень много нового в результате я сам узнал про своего деда. И это действительно оказалось открытием, даже для многих историков", - заметил музыкант.

Он отметил, что делает это в первую очередь для истории, посольку есть много людей, которые очернены в истории, которые на деле очень достойные и с точностью наоборот. "История очень несправделива. Поэтому я, по возможности, что могу делаю, чтобы справедливость восторжествовала", - подчеркнул внук Микояна. В свою очередь историк Степанян добавил, что книга позволит армянскому читателю узнать правду и не заблуждаться на счет Микояна. "Книга дает ответы не на все вопросы, но источники, используемые в этой работе, позволят исследователям пойти вслед за этими архивными документами и сделать новые открытия", - сказал он.

Отметим, что книга вышла тиражем в 500 экземпляров. Презентация состоится 30 апреля, в 17:00, в Центре Текеян. Посетители смогут также посмотреть фильм о Микояне, где представлена жизнь известного политдеятеля, начиная от родной деревни Санаин, в которой он родился, заканчивая историрией Карибского кризиса.