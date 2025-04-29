Вторник, 29 Апреля 2025 20:29

АрмИнфо. Совет по защите прав арцахцев принял решение свернуть палатку, установленную на площади Свободы в Ереване 29 марта, однако продолжит свою деятельность из представительства Арцаха в Армении. Об этом 29 апреля на брифинге с журналистами сообщил член Совета Нжде Искандарян.

Он пояснил, что такое решение стало результатом недавних изменений в позиции властей Армении, которые признали необходимость улучшения жилищной программы для арцахцев. В частности, по его словам, по итогам встречи 28 апреля с вице-премьером Тиграном Хачатряном, правительство согласилось с тем, что не справилось с реализацией программы поддержки арцахцам.

"В результате обсуждений было принято решение продлить денежную поддержку в размере 40 000 драм на два месяца. Мы также обсудили зоны распределения помощи, и власти согласились рассмотреть возможность повышения лимита предоставляемой суммы на каждого человека в жилищной программе правительства. Однако они отметили, что не готовы сделать так, чтобы программа охватывала и Ереван, но рассматривают возможность включения Чаренцавана и Абовяна", - отметил Искандарян.

По словам члена Совета, в ближайшее время запланирована совместная работа по этим вопросам. Искандарян в этой связи заявил, что в течение следующих десяти дней Совет представит общественности результаты своей деятельности, после чего будет проведена оценка проделанной работы. "В случае, если возникнет необходимость в организации второго митинга, Совет будет готов предпринять соответствующие шаги", - резюмировал Искандарян.

Напомним, что 29 марта на площади Свободы в Ереване стартовал митинг за права арцахцев на коллективное возвращение, достойную и безопасную жизнь на родине, за обеспечение социально- экономических прав в Армении, за усилия по возвращению пленных и защиту культурного наследия Арцаха. В связи с подготовкой к проведению митинга был сформирован специальный совет, в состав которого вошли представители общественных организаций Арцаха, парламентских сил и отдельные лица.

А 31 марта Совет по защите прав граждан Арцаха провел акцию протеста перед зданием Министерства труда и социальных вопросов Армении. В ходе митинга Совет представил проблемы и возможные решения, касающиеся социальных программ для арцахцев.