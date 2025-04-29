Вторник, 29 Апреля 2025 17:29

АрмИнфо. В Национальной библиотеке Армении стартовала международная двухдневная конференция "Франция-Армения. Историко-культурный диалог". На открытии присутствовали министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян, заместитель министра Альфред Кочарян, Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Республике Армения Оливье Декотиньи, директора национальных библиотек Армении и Франции, сообщила пресс-служба МОНКС.

В своем приветственном выступлении Жанна Андреасян подчеркнула, что отношения между Арменией и Францией являются исключительными с точки зрения исторических, политических и культурных связей. "С момента установления дипломатических отношений между Арменией и Францией наше сотрудничество постоянно развивалось и углублялось, охватывая многие сферы жизни. Корни дружбы между нашими народами гораздо глубже истории официальных отношений. Франция всегда была верным другом армянского народа, как в мирное время, так и в период испытаний. Для Республики Армения и общества нашей страны эта поддержка и дружба являются одним из важнейших факторов в преодолении вызовов последних лет. Чувство благодарности и признательности, которое мы испытываем к Франции и к ее общественности, являются всеобщими. Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою признательность за постоянную поддержку и постоянно развивающиеся отношения", - сказала министр.

Как подчеркнула Андреасян, армяно-французское сотрудничество сегодня охватывает многочисленные сферы образования, науки, культуры, экономики и политики. "Франция также является очень важным партнером в процессе европейской интеграции Армении. Наше сотрудничество в рамках Франкофонии открыло новые горизонты, укрепив культурные и языковые связи. В этом смысле примечательно, что конференция проходит в Национальной библиотеке Армении, знаменуя завершение двухмесячных мероприятий Франкофонии в Армении. Библиотеки и научные учреждения всегда были пионерами культурного диалога, выступая площадкой для сотрудничества для интересных, разнообразных и многогранных дискуссий", - сказала министр.

Он также подчеркнул важность подписания меморандума о сотрудничестве между национальными библиотеками Армении и Франции и другими учреждениями, который послужит основой для будущих совместных программ. В контексте двустороннего сотрудничества Андреасян подчеркнула важность реализации образовательных программ, направленных на развитие потенциала, отметив, что сотрудничество в библиотечной сфере также должно быть направлено на технологическое развитие.

С приветственными речами также выступили Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Республике Армения Оливье Декотиньи и директор Национальной библиотеки Армении Анна Чулян.

Цель конференции - всесторонне представить многослойные исторические и культурные связи между Арменией и Францией. В конференции принимают участие известные исследователи, ученые, представители академических кругов, которые выступят с докладами и дискуссиями, посвященными многовековым отношениям двух стран, литературным и культурным связям, издательскому наследию и другим темам. Основным докладчиком конференции станет Жиль Пеку, президент Национальной библиотеки Франции.

В рамках конференции был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ подписали директор Национальной библиотеки Армении Анна Чулян и президент Национальной библиотеки Франции Жиль

Пеку.

В рамках конференции в отдельном выставочном зале будет организована выставка книг армянских издательств, где будут представлены произведения, посвященные армяно-французским отношениям, переводы французской литературы и т.д.

Впервые в большом выставочном зале библиотеки будут представлены эксклюзивные образцы армянской и французской антикварной литературы и прессы, изданные во Франции.

Торжественное закрытие конференции состоится 30 апреля. Затем в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиарова состоится концертная программа "Возвращение к метаморфозам Тиграна". Будут исполнены отрывки из опер западноевропейских композиторов, связанные с армянской историей и культурой. Концертная программа посвящена почетному докладчику конференции Александру Сираносяну, который является автором издания, посвященного европейским операм на армянскую тематику.