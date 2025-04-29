Вторник, 29 Апреля 2025 16:29

АрмИнфо. "Признание Турцией Геноцида армян возможно лишь через активную политическую борьбу, ведь мы живем в мире, где не только исторические трагедии подвергаются забвению, но и современные акты насилия остаются незамеченными". Об этом 29 апреля в научно-исследовательском фонде "Центр изучения проблем западных армян" в Ереване заявил турецкий историк, геноцидовед, руководитель программы по изучению геноцида в армянском институте "Promise" при Калифорнийском университете Лос-Анджелеса (UCLA) Танер Акчам по случаю публикации на армянском языке своей новой монографии "Истоки геноцидального государства".

В своей работе Акчам исследует исторические события от времен Османской империи до современности, предлагая новый взгляд на историю Турции. В частности, он анализирует, как в стране применяется политика апартеида в отношении этнических меньшинств, и проводит параллели с практиками, существовавшими в Южноафриканской Республике.

"Чтобы понять, существует ли в какой-либо стране режим апартеида, нужно обратиться к Конвенции 1973 года о пресечении преступления апартеида и наказании за него. Если мы видим препятствия для социальной, политической или культурной жизни какой-либо этнической группы, это можно квалифицировать как режим апартеида", - пояснил историк.

Акчам в этом ключе напомнил, что уже с 1923 года в Турции принимались законы, которые ограничивали права меньшинств. Например, в 1926 году, по его словам, был принят закон, согласно которому должностным лицом мог стать не тот, кто имел гражданство Турции, а тот, кто принадлежал к этой национальности. " Этот закон действовал до 1965 года. В то

время считалось, что турки - это наши близкие граждане, а остальные мусульмане лишь носители этой религии. В 1923 году же в Стамбуле было принято решение о том, что всех христиан необходимо снять с высоких должностей и исключить из участия в выборах. Однако в 1965 году этот закон был отменен, и на должности могли претендовать все граждане", - отметил Акчам.

Тем не менее, как подчеркнул историк, в 2004 году произошли новые изменения, которые вновь ограничили возможность представителей других национальностей занимать государственные посты. "Создавалась такая система, при которой ни один христианин, алевит или курд не мог занять высокую должность", - заявил Акчам.

Далее он провел параллели между политикой апартеида в Южной Африке и в Турции. В частности, по словам историка, в Турции армяне были вынуждены принимать ислам и менять свои имена на турецкие, чтобы оставаться в стране. Акчам пояснил, что идентификация по национальности происходила через секретные коды в документах: для турок использовался код 1, для армян - 2 и так далее. Таким образом, как пояснил автор монографии, принадлежность к той или иной нации была четко зафиксирована и контролировалась государством.

"Существовал даже документ, в котором сохранились все имена тех армян, кто после геноцида принял ислам или изменил свое имя. То есть даже если ваш прадед принял ислам, и вы не знали, какой нации вы принадлежали, государство все равно это знает и не дает вам возможности быть, например, военным", - отметил Акчам, добавив, что подобный механизм был использован и в Южной Африке.

При этом он считает, что в Турции должна быть такая борьба, которая разрушит этот режим апартеида, а в дальнейшем будет способствовать и признанию факта Геноцида армян. "Есть большая связь между разрушением этого режима и признанием геноцида. Признание Турцией Геноцида армян станет реальным только через политическую борьбу", - заявил Акчам. При этом писатель считает, что для достижения подвижек в процессе признания Турцией Геноцида армян, нужно воспитать такое поколение, в котором любой сможет говорить о своей идентичности и национальной принадлежности, как это сделал турецкий журналист армянского происхождения Грант Динк. "Я в своей книге отмечал уже, что если Ататюрк был основоположником Турецкой Республики, то Грант Динк является основоположником нового мышления в стране", - пояснил автор монографии.

Говоря о нормализации армяно-турецких отношений и готовности действующей власти Армении нормализовать отношения с Анкарой оставляя в стороне вопрос признания Геноцида армян, турецкий историк заверил, что такая политика велась при всех политических силах в Армении, а не только при власти Никола Пашиняна. "Я могу сказать лишь как внешний наблюдатель, что начиная с первого президента вплоть до нынешнего руководства страны все лидеры Армении вели одинаковую политику в отношении признания Геноцида армян: пытаясь наладить отношения с Турцией, они старались не поднимать этот вопрос", - заверил историк.

Между тем, Танер Акчам считает, что каждое поколение имеет право само выбрать, как страна должна поднимать вопрос признания геноцида и представить свое видение об истории. "Это не говорит о том, что мы задаемся вопросом, был геноцид или нет. Но его надо обсуждать в контексте нынешних реалий. При этом отмечу, что сейчас его точно никто не ставит под сомнение, и Турция ничего не сможет с этим сделать, особенно после признания Геноцида армян Америкой. И документы, архивы ничего в этом вопросе уже не меняют; здесь нужно понять, что это политическая линия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и пока не будет смены политического курса, ничего не изменится в этом вопросе", - подчеркнул Акчам. В завершении автор монографии также коснулся насильственного перемещения всего армянского населения Арцаха, отметив, что считает это преступлением против человечества. Он также упомянул о своем участии в сборе подписей за осуждение агрессии во время войны в Арцахе. При этом Акчам отметил, что не имеет больших ожиданий по части восстановления прав арцахцев, добавив, что это напоминает попытки восстановления прав армян, переживших геноцид, или палестинцев. "Я надеюсь, что арцахцы смогут восстановить свои права, ведь право на возвращение - это право, которое должно быть восстановлено ", - резюмировал автор монографии.