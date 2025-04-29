Вторник, 29 Апреля 2025 16:20

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял в Доме правительства делегацию во главе с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, находящимся с официальным визитом в Армении.

Как сообщает пресс-служба премьера, Пашинян приветствовал официальный визит делегации во главе с президентом Грузии в Армению и еще раз поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии.

<Вы знаете, как мы дорожим нашими двусторонними отношениями с Грузией и уже подняли наши отношения на уровень стратегического партнерства. Я считаю, что это шаг, который выражает наши долгосрочные намерения. Я всегда говорил и продолжаю считать, что у Грузии и Армении есть общие интересы, и на этих интересах мы должны строить наши отношения>, - заявил Никол Пашинян, добавив, что, по его мнению, эти интересы также вписываются в контекст интересов долгосрочного развития региона Южного Кавказа.

Михаил Кавелашвили, в свою очередь, отметил, что для него большая честь впервые находиться в соседней стране в качестве президента Грузии.

<Наши отношения должны углубляться и развиваться, в прошлом году было подписано стратегическое соглашение>, - сказал президент Грузии, добавив, что необходимо сделать все, чтобы Южный Кавказ стал мощным регионом.

Кавелашвили приветствовал тот факт, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном было согласовано, и выразил надежду, что оно будет подписано в ближайшее время и что в регионе будет прочный мир и стабильность.

Собеседники обсудили различные вопросы повестки дня армяно-грузинского сотрудничества, касающиеся совместных программ в экономике, туризме, инфраструктуре, образовании и других сферах. Стороны подчеркнули интенсивный характер взаимных визитов на высшем уровне, выразив уверенность, что активный диалог придаст новый импульс продвижению сотрудничества по всем направлениям.

Собеседники коснулись процессов, происходящих в регионе. Обе стороны подчеркнули важность подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в целях обеспечения долгосрочного мира в регионе.