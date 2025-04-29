Вторник, 29 Апреля 2025 13:20

АрмИнфо. Некоторые мысли и суждения, высказанные предстоятелем армянской епархии стран Балтии, архиепископом Вазгеном Мирзаханяном на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном являются крайне субъективными, индивидуальными и не могут быть приписаны к Церкви. Об этом говорится в заявлении Святого Эчмиадзина в связи с многочисленными запросами, поступившими от СМИ на фоне прошедшей в Эстонии скандальной встречи Пашиняна с Мирзаханяном.

"Выражения, содержащиеся в приветственной речи предстоятеля Армянской епархии стран Балтии по случаю визита премьера Армении в церковь Святого Григория Просветителя в Таллине, вызвали недопонимание среди разных слоев нашего общества, а также, к сожалению, стали поводом для политических спекуляций, оскорбительных характеристик священнослужителя и Церкви.

Некоторые мысли и суждения, высказанные предстоятелем епархии, являются крайне субъективными, индивидуальными и не могут быть приписаны к Церкви", - подчеркнули в Святом Эчмиадзине.

Вместе с тем, в ААЦ заявили, что при озвучивании оценки по любому вопросу, особенно когда отсутствует официальная позиция Церкви, священнослужители должны обязательно проявлять осмотрительность и осторожность, чтобы не давать повода для неверного толкования.

Отметим, что накануне в Армении разразился очередной скандал. Поводом стал видеоролик с приветственной речью Мирзаханяна к Пашиняну. Предстоятель епархии, в частности, заявил: "Мы молимся о том, чтобы ваши программы по достижению мира и примирения с соседями Армении увенчались успехом. Мы молимся о том, чтобы наша страна делала шаги навстречу Евросоюзу как верующие. Уверен, что цивилизация, которую мы здесь видим, это будущее нашей страны в этой прекрасной христианской среде. Мы молимся о том, чтобы эти успехи были достигнуты, чтобы Армения, как и страны Балтии, смогла обеспечить нашему народу хорошее, прекрасное будущее посредством мирного сотрудничества".

Ряд общественно-политических деятелей и рядовые граждане раскритиковали Мирзаханяна за подобный прием Пашиняна, принимая во внимание отношение последнего к Церкви и к Католикосу Всех армян Гарегину Второму. Прозвучали также призывы отлучить его от Церкви.