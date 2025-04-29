Вторник, 29 Апреля 2025 13:17

АрмИнфо. Грузия еще раз подтверждает свою готовность оказать необходимое содействие в продвижении диалога, мира и стабильности на Южном Кавказе. Об этом 29 апреля в Ереване на совместном с президентом РА Ваагном Хачатуряном брифинге заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.

По его словам, недавняя трехсторонняя встреча в Тбилиси заместителей министров иностранных дел Грузии, Армении и Азербайджана является наглядным тому подтверждением. Михаил Кавелашвили выразил надежду, что работа в этом формате продолжится и в будущем.

Напомним, что президент Грузии находится с официальным визитом в Армении. Планируется, что он проведет сегодня встречи с премьер-министром РА Николом Пашиняном и Католикосом всех армян Гарегином II.

Отметим, что в конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.

Согласно данным администрации президента Грузии, Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил $873,7 млн, что на 3,5% больше показателя 2023 года.