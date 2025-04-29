Вторник, 29 Апреля 2025 13:14

АрмИнфо. В последнее время в армяно- грузинских отношениях наблюдается высокая активность. Об этом 29 апреля на совместном с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили заявил президент Армении Ваагн Хачатурян.

По его словам, армяно-грузинские отношения развиваются в логике стратегического партнерства, демократических устремлений, суверенитета двух государств, общих христианских ценностей и видений Еревана и Тбилиси относительно будущего. Хачатурян отметил, что между двумя странами осуществляются взаимные визиты на высоком уровне, развиваются и расширяются связи на всех уровнях системы государственного управления. "Беспрецедентное развитие отношений за прошедшие несколько лет, стратегическое партнерство создало устойчивую базу для дальнейшего наращивания усилий по взаимовыгодному сотрудничеству в целях углубления этих отношений", - сказал Хачатурян.

Он добавил, что очень важен тот факт, что оба государства признают территориальную целостность друг друга, что является фактором стабильности мира и безопасности на Южном Кавказе. Президент РА отметил, что отношения с Грузией развиваются как на двустороннем, так и на многостороннем форматах. Он заметил, что сегодня обсудил с грузинским коллегой широкий круг двусторонней повестки, в том числе, вопросы, связанные с сотрудничеством в политической, экономической, культурной, образовательной и спортивной сферах.

Обсуждалась также возможность установления в регионе стабильного мира и безопасности. "Армения последовательна в вопросе продвижения мирной повестки и продолжит свою вовлеченность в мирный процесс. Текст окончательного договора между Арменией и Азербайджаном полностью согласован и Ереван готов его подписать. Ожидаем, что сможем подписать с Азербайджаном всеобъемлющий документ", - сказал президент РА, указав на важность посреднических усилий Тбилиси, направленных на установление в регионе мира и безопасности.