Вторник, 29 Апреля 2025 12:45

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян сделал очередной пост с хэштегом #ЗернышкоКЗернышку.

<Решением суда, по мировым соглашениям, по состоянию на 17 марта 2025 года Республике Армения было перечислено 710 млн драмов, что эквивалентно 1 млн 803 тыс. долларов США>, - написал он в соцсети.