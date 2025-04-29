Вторник, 29 Апреля 2025 12:31

АрмИнфо. Каждый день правления клоуна - это вызов существованию армянского народа. Об этом в социальных сетях пишет политолог Степан Даниелян.

По его словам, действующий премьер- министр Армении Никол Пашинян, а следовательно, и вся Армения оказались во внешней изоляции. Он неприемлем для нынешней администрации США, России и Китая. "Уходящий в Европейский Союз премьер-министр - несерьезный партнер даже для ЕС, который выстраивает свои отношения с Азербайджаном. Иран, естественный союзник, вынужден поддерживать отношения с Ереваном исключительно по геополитическим причинам, несмотря на нынешнюю политику, проводимую Арменией. Каждый день правления клоуна - это вызов нашего существования", - написал политолог.