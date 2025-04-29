Вторник, 29 Апреля 2025 12:13

АрмИнфо. Президент Грузии Михаил Кавелашвили, прибывший в Армению с официальным визитом, в сопровождении вице-премьера РА Тиграна Хачатряна посетил мемориальный комплекс в Цицернакаберде, где возложил венок к мемориалу и почтил память жертв Геноцида армян.

Отметим, что сегодня состоится встреча президентов Армении и Грузии Ваагна Хачатуряна и Михаила Кавелашвили, по итогам которой состоится их брифинг. Михаила Кавелашвили примут также премьер-министр РА Никол Пашинян и Католикос всех армян Гарегин II.