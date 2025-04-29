Вторник, 29 Апреля 2025 11:51

АрмИнфо. ВС Армении участвуют в стартовавших на грузинской территории учениях НАТО-Грузия 2025.

Как сообщает Грузия-онлай, учения официально открылись в Совместном военном центре в Крцаниси 28 апреля. Это четвертые учения в цикле учений НАТО-Грузия, которые проводятся в Грузии каждые три года.

Учения "НАТО-Грузия 2025" - это командно-штабные учения на уровне бригады с использованием компьютерных технологий, целью которых является подготовка многонационального подразделения бригадного уровня под руководством грузинской стороны по планированию и проведению кризисных операций. Учения будут включать в себя полевой компонент и многонациональную штабную подготовку, что еще раз продемонстрирует возможности командования и управления JTEC и поможет улучшить координацию.

Они были запланированы Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе (SHAPE) и Генеральным штабом Сил обороны Грузии и проводятся в соответствии со сценарием, соответствующими процедурами и доктринами, разработанными НАТО. В многонациональных учениях принимают участие 17 стран-членов и партнеров НАТО. В учениях принимают участие следующие страны: Грузия, Болгария, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Литва, Польша, Словакия, Турция, Великобритания, США, Азербайджан, Молдова, Армения и Тунис. В обучении принимают участие несколько международных организаций и подразделений. Учения также включают шесть инициатив, определенных Основным пакетом НАТО-Грузия (SNGP): Совместный центр тренировок и оценок НАТО-Грузия (JTEC), Военная инженерия, Военная полиция, Развитие военно- медицинского потенциала, Силы специальных операций, а также Стандартизация и кодификация.