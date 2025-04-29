Вторник, 29 Апреля 2025 11:48

АрмИнфо. Сегодня существует опасность захвата Азербайджаном Сюника и части озера Севан. Об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян на встрече со слушателями и преподавателями "Армянского Университета"

"Мы живем в довольно сложном регионе, и я просто убежден, что в этом регионе либо вы должны быть фактором, либо, как говорят англичане, если вас нет за столом, то вы в меню. Теперь мы либо попадем в меню, либо станем фактором. Чтобы быть эффективными, нам нужна боеспособная армия. Чтобы иметь боеспособную армию, нам также нужны военно-политические союзники; мы не Китай и не Россия. Эти проблемы необходимо решать очень быстро. Если мы это не восстановим, то окажемся в меню этого региона", - отметил Кочарян.

По словам второго президента Армении, л любая нестабильная ситуация в этом регионе будет создавать для Армении большие риски, очень большие риски, и соблазн взять Сюник будет очень велик для Азербайджана. "А такая опасность существует. Как по отношению к Сюнику, так и по отношению к части Севана. Хотим ли мы этого? Во время выборов 2021 года меня часто спрашивали: "Сколько лет потребуется для восстановления армии?" Я отвечал: 3-5 лет, 4 из них уже прошло. Что-то происходит? Я этого не вижу. Когда мне говорят, что закупают у Индии артиллерию или какие-то ракеты, у меня возникает вопрос: как их будут снабжать боеприпасами? Они покупают то, что не могут доставить. Как? Что-то отсюда, что-то оттуда, что-то откуда-то ещё. Если помните, были публичные обвинения в том, что на войне применяли оружие 80-х годов. Посмотрите на войну на Украине. Оружие 60-х, 70-х и 80-х годов - безусловно, самое надежное. В этой войне мы потерпели поражение от байрактаров. На Украине все "Байрактары" были сбиты и уничтожены в течение двух недель теми же российскими средствами ПВО", - заметил политик.

Кочарян считает, что армянская сторона должна была решить и завершить вопрос с "Байрактарами" в течение первых двух недель, но вместо этого проводила клубничную реформа. "Система ПВО не сработала. Почему не перекрыли весь воздух? Потому что они изменили план закупок по ПВО, закупили СУ, которые вообще не использовали, но на их фоне делали хорошие селфи. Стоит ли нам говорить об этом сейчас или нет? Теперь они закупают 185-мм артиллерийские орудия, снаряд которых стоит 4000-5000 долларов. В какой-то момент цена подскочила до 7000-8000. Самые дешевые стоили 3000. Как вы себе представляете, сколько вам придется привезти и как вы потом это привезете? Нет возможности это привезти. Люди порой совершают такие поступки, которые порой заставляют вас задаться вопросом: чем они думают и есть ли у них способность думать? Тогда как вы собираетесь решать эти вопросы: то с Индией, то с Францией? Честно говоря, я не понимаю, как будет осуществляться обслуживание этого оружия", - продолжил он.

Говоря о боеспособной армии, военно-политическом союзнике, с которыми нужно наладить отношения, и уровне экономического развития, Кочарян отметил, что его беспокоит, что в последние годы в Армению практически не поступало иностранных инвестиций.

"В чем причина? Открыли много заводов, но ни один из них не работал. Оказалось, что их не существует. Они просто хотели что-то открыть для пиара, чтобы пофотографироваться, но ничего не вышло. Теперь мы становимся чисто сервисной страной, только со сферой услуг. У этого сектора услуг тоже есть предел, у нас нет моря. Никаких шагов по развитию промышленных возможностей не предпринято. Это необходимо изменить. Я даже не могу сказать, что первым шагом, который следует предпринять, является вопрос безопасности. Если не решить проблемы безопасности, все остальные проблемы станут рискованными",- заключил Кочарян.