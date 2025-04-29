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 Вторник, 29 Апреля 2025 11:04
Марианна Мкртчян

Кочарян: Сопредседатели МГ ОБСЕ в 2019 году сделали очень интересное предложение по Арцаху, которое нужно было принять

Кочарян: Сопредседатели МГ ОБСЕ в 2019 году сделали очень интересное предложение по Арцаху, которое нужно было принять

АрмИнфо.  Присоединение 7 районов вокруг Арцаха и сам Арцах к Армении стало бы примерно "Арцах - это Армения и точка" - это было бы просто авантюрой, следствием которой стало бы поражение. Об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян на встрече со слушателями и преподавателями "Армянского Университета" в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, это было сделано в 2019 году. "Мы прекрасно понимали, что война, затяжная война, была для нас проблематичной. Это действительно проблематично. Вам либо нужно иметь союзника, с которым у вас сложились такие отношения, что он готов полностью поддержать вас во время этой войны: и человеческими ресурсами, и во всем остальном, и материальными ресурсами. Если этого нет, то вам нужно быть гораздо более гибким и попытаться добиться того, чего вы можете, посредством переговоров. Наш подход был таким. У нас мозгов  не хватало заявить об этом? Мы бы сказали: "Карабах - это Армения, и точка". Неужели, например, после моего избрания президентом Карабаха, у меня не возникло желания провести инаугурацию в Шуши? Мы ведь этого не сделали, правда? В то время мы даже не пытались привлечь Турцию к этому вопросу. Мы всегда старались проявлять гибкость в отношениях с Турцией. Я помню, что мы сделали с той пограничной напряженностью в Тавуше летом 2018 года. Заявления о том, что мы победили турецко-азербайджанский тандем, что наша армия самая сильная армия и т. д.  Наша армия была более боеспособной, чем азербайджанская, но по потенциалу она не идет ни в какое сравнение с турецкой армией", - отметил Кочарян.

При этом он назвал наивностью мнение, что войну можно выиграть, просто имея армию.  Политик подчеркнул, что одна из проблем 44-дневной войны вокруг Арцаха была в том, что армия должна была сдержать первый удар в течение 1-2 недель, после чего все государство со всеми его механизмами должно было стать частью войны, чего, на самом деле, не произошло. По его словам, одной из самых больших ошибок в то время было то, что они начали формировать отряды для отправки на передовую, вместо того чтобы пополнить существующие воинские части, которые уже сражались на передовой, мобильными ресурсами.

На уточнение, какой из документов по арцахскому урегулированию он считает самым успешным, Кочарян подчеркнул, что Ки-Уэстский документ. "На самом деле он не был подписан, но выглядел как окончательный. В последний момент Гейдар Алиев отказался подписывать. Но что дал нам этот документ? Впервые азербайджанская сторона напрямую согласилась с тем, что Карабах может быть частью Армении. Это был своего рода поворотный момент. Я даже пару раз переспросил, когда мы разговаривали, правильно ли я понял. Что это нам дало? Он не был подписан, но после этого даже Мадридские принципы, которые предусматривали полное признание права на самоопределение, мы уже представляем как большую уступку с нашей стороны", - заметил второй президент Армении.

Кочарян еще раз отметил, что Мадридские принципы, которые были для армянской стороны желательны, были хорошим документом, официальный Ереван представлял их как уступку с армянской стороны в переговорном процессе.

"И я убежден, что можно было прийти к каким-то результатам, действительно, можно было прийти к результатам, и об этом недавно было много разговоров. В 2019 году было очень интересное предложение, которое нужно было принять. Его просто отвергли, и армянская сторона даже не вела переговоры. Они просто проигнорировали его, мол: мы не понимаем, о чем вы говорите. После этого сопредседатели также подняли вопрос о том, что армянская сторона вообще не готова участвовать в каком-либо конструктивном переговорном процессе. Это очень плохо. Я думаю, это было одной из причин, что во время войны никто не осудил Азербайджан, международное сообщество просто не особо реагировало, потому что когда по твоей вине, по твоей инициативе срывается переговорный процесс, ты должен нести также ответственность за эти последствия, и это логично", - считает политик.

"Безответственность - это одно, а второе - люди просто не понимают, что они делают и какие последствия это может иметь, но делают это, чтобы в тот или иной момент показаться патриотами. Помните, во время войны он (Никол Пашинян - ред.) сказал, что если бы я принял предложение 18-19 октября, меня бы назвали предателем? Война могла окончиться. Премьер-министр Армении говорит, что если бы я принял это предложение, меня бы назвали предателем. Не лучше было бы, если бы они назвали тебя предателем, но страна не имела бы таких последствий? Неважно, говорят ли они, что он предатель или нет, потому что результат таков. Не лучше было бы, если бы тогда назвали предателем, сегодня мы бы не оказались в такой ситуации", - вопрошал Кочарян. 

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