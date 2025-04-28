Понедельник, 28 Апреля 2025 22:10

АрмИнфо.У Армении нет намерения обострять отношения с России или идти на их разрыв. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с коллегой из Эстонии Кристеном Михалом, по итогам переговоров в эстонской столице.

На уточнение эстонского журналиста, готова ли Армения пойти на разрыв отношений с Москвой и каким видит отношения с РФ в будущем, Пашинян указал на важность правильного подбора слов в международных отношениях, в любых отношениях и в дипломатии, чтобы все не испортить.

Говоря об отношениях с Россией, армянский премьер отметил, что они опираются и должны опираться на общих интересах. Он напомнил, что армянские власти придерживаются во внешних отношениях сбалансированной внешней политики.

"Это означает, что мы наши отношения не представляем и не строем в одном направлении. Мы пытаемся найти и выстроить правильный баланс в наших внешнеполитических отношениях. Об этом свидетельствует и принятие в стране законно о запуске процесса по членству в ЕС. Но, я хотел бы быть очень четким, зачастую и в Армении звучат комментарии, которые неправильно отражают реальность по моему мнению. У нас нет намерений обострять, разрывать или портить отношения с Россией. Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми международными партнерами", - сказал Пашинян, добавив, что Армения хочет урегулировать отношениями с региональными соседями - Азербайджаном и Турцией, и поднять на новый уровень сотрудничество с Грузией и Ираном, а также углубить отношения с ЕС.

Далее он рассказал о достижениях, зафиксированных в отношениях между Арменией и ЕС, которые еще пару лет назад казались нереалистичными - начиная с размещения европейских наблюдателей на территории РА, заканчивая началом диалога о либерализации визового режима и получением помощи через европейский инструментарий мира. В заключение Пашинян выразил надежду, параллельно с развитием политического диалога, углубить торгово-экономическое сотрудничество с ЕС.