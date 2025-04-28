Понедельник, 28 Апреля 2025 21:17

АрмИнфо. Семья экс-госминистра Арцаха, мецената Рубена Варданяна выразила соболезнования всем католикам мира и обратилась к Святому Престолу с призывом продолжить дело Папы Франциска, прилагая усилия для освобождения армянских пленных. Публикация была размещена на официальной странице Рубена Варданяна в Фейсбук.

В публикации, в частности, говорится: "Семья Варданян выражает глубокие соболезнования всем католикам. Наши мысли с теми, кто собрался на площади Святого Петра, и со всеми католиками мира.

Мы призываем Святой Престол, уважая наследие Папы Франциска, предпринять шаги для освобождения 23 армянских пленных, в том числе - Рубена Варданяна, удерживаемых в заключении несправедливо.

Святой Престол может сыграть важную роль в дипломатических усилиях, направленных на их освобождение, оставаясь верным приверженности Папы Франциска идеалам справедливости и человеческого достоинства. Их продолжающееся удержание противоречит принципам мира и примирения, которым Папа Франциск неизменно следовал в годы своего понтификата.

Как он сам однажды заявил: "Религии не могут использоваться для оправдания войны. Святой - только мир".

Мы призываем Церковь претворить эти слова в жизнь, поддержав наше требование о немедленном освобождении армянских пленных. Эти христиане заслуживают защиты от преследований, ведь сегодня они столкнулись с тяжелыми испытаниями именно из-за своей веры.

Действовать нужно сейчас. Мы призываем всех людей совести присоединиться к нашему призыву к справедливости и свободе - в поддержку 23 армянских пленных, включая Рубена Варданяна, которые продолжают находиться в плену только из-за своих убеждений и своего наследия".

Напомним, что действующее и бывшее военно-политическое руководство Арцаха было захвачено в заложники после азербайджанской агрессии в отношении НКР 19-20 сентября 2023 года. Второй год подряд, в условиях бездействия международного сообщества, десятки армянских граждан незаконно удерживаются в Азербайджане, подвергаясь жестокому и унижающему достоинство отношению, пыткам.

А уже 17 января под председательством судьи Зейнала Агаева бакинский военный суд начал рассмотрение "обвинительного заключения" в отношении бывших руководителей Нагорного Карабаха по сфабрикованным уголовным делам. Среди обвиняемых - три бывших президента Нагорного Карабаха: Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян. Также перед судом предстанут экс-глава МИД Давид Бабаян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший командующий Армией обороны генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и бывший госминистр Рубен Варданян.