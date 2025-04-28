Понедельник, 28 Апреля 2025 21:08

АрмИнфо. Необходимо всеми возможными способами бороться с отрицанием геноцида. Об этом посол Армении в Греции Тигран Мкртчян заявил во время своего выступления на мероприятии по случаю 110-й годовщины Геноцида армян, состоявшегося в театре "Акрополь" в Афинах.

Как сообщает посольство Армении в Греции, армянский дипломат напомнил, что с 24 апреля в Армении, во многих городах Греции и разных уголках мира отмечают 110-ю годовщину со дня поминовения жертв Геноцида армян, спланированного и осуществленного руководством младотурок в Османской империи.

По его словам, политические лидеры выступают с заявлениями, посвященными памяти жертв Геноцида армян. В этом ключе он особо выделил заявления президента Греции Константиноса Тасуласа, премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, спикера парламента Никитаса Какламаниса, политиков и представителей практически всех сил в парламенте. ,

Мкртчян выразил убеждение, что это в очередной раз демонстрирует, как справедливо отмечает премьер-министр братской Греции "вечное единство греческого и армянского народов во имя Правды, Достоинства и Справедливости".

"Каждый раз, размышляя о памяти Геноцида армян, я считаю важным затронуть несколько обстоятельств, если мы будем считать их приоритетными в нашей повседневной работе, то сможем добиться прогресса в борьбе за предотвращение новых геноцидов.

Во-первых, необходимо всеми возможными способами бороться с отрицанием геноцида. Отрицание выражается в различных формах и методах, преследуя одну цель - отрицание геноцида армян и других народов. Борьба с отрицанием находит свое выражение как в различных резолюциях, принимаемых международными органами, так и в национальном законодательстве, в частности, в резолюциях, криминализирующих отрицание. В этом смысле Греция является одной из немногих стран, которая не только признала, осудила и почтила память жертв Геноцида армян на государственном уровне, но и криминализировала отрицание Геноцида армян, Холокоста и других геноцидов", - отметил армянский дипломат.

Во-вторых, по его словам, одним из залогов успеха борьбы по предотвращению геноцида является внедрение преподавания темы геноцида не только в вузах, но и в средних учебных заведениях.

Мкртчян выразил уверенность, что недостаток осведомленности снижает устойчивость общества к потокам дезинформации, импортируемым из других мест, которые, наряду с отрицанием, могут также содержать ксенофобию по отношению к этническим группам, подвергшимся геноциду.

"Третье обстоятельство - дни памяти Геноцида армян и других геноцидов. В эти дни мы отдаем дань памяти невинным жертвам. В 2015 году они были канонизированы Армянской Апостольской Церковью. В целом жертвы всех геноцидов невиновны, и поминальная служба - это самое меньшее, что обязана сделать каждая нация и гражданин, считающие себя цивилизованными. Это также повышает осведомленность о произошедших ужасных преступлениях. А повышение осведомленности, в свою очередь, помогает обществу быть более подготовленным к таким возможным трагическим событиям, использовать все сигналы раннего оповещения и предотвращать новые геноциды", - добавил посол Армении.

Мкртчян констатировал, что в случае с Геноцидом армян все вышеперечисленные обстоятельства - неприятие отрицания геноцида, преподавание его и всеобщее поминовение Дня геноцида - были реализованы в Греции, и это вовсе не случайно.

"Греция была одной из первых стран, принявших значительное число армянских беженцев во время Гамидийской резни 1895-1896 годов. А в 1915-1923 годах греки и армяне вели совместные бои по самообороне в Трабзоне, Самсуне и других местах.

Во время геноцида многие армяне нашли убежище в греческих домах, а армянские дети - в учреждениях Греческой православной церкви. В этом контексте сегодня я хотел бы воздать должное греческому священнослужителю, митрополиту Трапезундскому (с 1913 по 1923 годы) Хризантему Филиппидису, который в 1915-1916 годах выступал в защиту армян и прилагал усилия по созданию армяно-греческого союза. Он также участвовал в переговорах с правительством Армении в Ереване в 1920 году в составе греческой делегации по созданию армяно-греческой конфедерации", - напомнил армянский дипломат.

Мкртчян также назвал вдохновляющими слова главы греческой исполнительной власти, сказанные в адрес соотечественников, нашедших убежище в Греции от резни во время послания по случаю 110-ой годовщины Геноцида армян, о том, что "они стали частью нашей, то есть греческой, национальной ткани и творческого крыла общества".

"Важнейшим фактором предотвращения геноцида, конечно же, в конечном итоге является построение устойчивого общества с надежными друзьями.

Греция - настоящий друг для Армении. История показала, что армянский народ, как и его кровные братья греки, снова и снова находит путь к возрождению. Наша память - не оружие, а источник пробуждения. Именно с этой памятью и солидарностью мы сможем защитить историческую правду и достоинство", - резюмировал Мкртчян.