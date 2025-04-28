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 Понедельник, 28 Апреля 2025 21:06
Наира Бадалян

Идея создания в Армении суда присяжных подлежит обсуждению - Министр юстиции

Идея создания в Армении суда присяжных подлежит обсуждению - Министр юстиции

АрмИнфо.Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о внедрении суда присяжных в контексте изменения Конституции подлежит обсуждению. Об этом заявила глава минюста РА Србуи Галян 28 апреля в беседе с журналистами.

<Нам еще предстоит раскрыть положительные и отрицательные аспекты создания данного института и только потом прийти к заключению - мы обращаемся или нет к помощи данного института>, - заявил глава ведомства Србуи Галян 28 апреля в беседе с журналистами.

При этом, заметила министр, на первый взгляд в определенных случаях внедрение института присяжных поверенных в судах республики может быть полезно.

<То есть интеграция данного инструмента в очень конкретных случаях, в частности, по особо тяжким составам, может быть эффективной>, - пояснила глава минюста.

15 апреля в парламенте страны Пашинян заявил, что в новой редакции Конституции Армении нужно рассмотреть внедрение института присяжных поверенных в судах республики. По словам Пашиняна, в армянском обществе есть ощущение того, что законность и правосудие в республике вершат чуждые народу люди. Это чувство обостряется на фоне ожиданий о возвращении государству награбленного имущества.  Разрешить ситуацию, и развеять существующие сомнения, отметил он, можно будет путем внедрения суда присяжных.

Указав на то, что в маленькой стране, где все друг друга знают, родственные связи очень сильны, премьер признал, что данная система может и не сработать. Но и сегодня есть проблемы в действующей судебной и правоохранительной системах, а внедрив институт присяжных поверенных в судах республики, само правосудие не будет отрезано от народа.  <Наоборот она будет так же справедлива как народ. А народ справедливее любого премьер- министра, министра, депутата, судьи, прокурора, следователя и полицейского>, - заявил Никол Пашинян.

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