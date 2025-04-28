Понедельник, 28 Апреля 2025 17:21

АрмИнфо. Общественные деятели Эдгар Казарян и Нарек Малян 28 апреля направили депутатам парламента Армении письмо с призывом инициировать процесс выражения недоверия премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Как рассказал в беседе с журналистами бывший посол Армении в Польше, бывший руководитель аппарата Конституционного суда Эдгар Казарян, каждый депутат, согласно Конституции страны, имеет обязанность осуществлять надзор за действиями властей Армении и несет личную ответственность за это. "Если наши депутаты прислушаются к заявлениям Пашиняна и ознакомятся с программами правительства, то они увидят, что все эти программы провалены. В таком случае они обязаны выразить ему вотум недоверия", - заявил Казарян.

На уточнение журналистов, насколько инициатива по выражению вотума недоверия Пашиняну будет результативной, дипломат согласился, что оппозиционные силы без поддержки правящей силы "Гражданский договор" не в состоянии продвигаться какие- либо предложения или законопроекты. Однако, он выразил убеждение, что подобные инициативы должны быть реализованы вне зависимости от обстоятельств и попытки правящей партии помешать их осуществлению.

"Если рассматривать ситуацию с этой точки зрения, то ни одна инициатива не имеет смысла. Однако, по моему мнению, каждая из них важна. Нельзя смиряться с текущим положением дел. Депутаты - это государственные служащие, и они обязаны выполнять свои обязанности. А мы, как граждане, имеем право требовать от них исполнения своих обязанностей", - заметил дипломат.

Казарян также пояснил, что их требования не касаются лишь оппозиционных депутатов, однако ожидают, что именно они начнут осуществлять этот процесс. "Мы не ожидаем, что оппозиционные депутаты сложат свои мандаты. Мы надеемся, что они будут исполнять свои обязанности в соответствии со своим мандатом", - заявил общественный деятель.

Дипломат при этом признал, что если политические силы будут уверены, что в случае сложения мандатов оппозиционными депутатами другие кандидаты по пропорциональному списку не займут их места, то удастся добиться того, что в законодательном органе будет заседать меньше 101 депутата, что будет означать, что функционирование парламента станет не легитимным. "Если это также не принесет результатов, мы будем вынуждены предпринять соответствующие политические шаги и действия", - резюмировал Казарян, не пояснив, о каких дополнительных шагах он говорит.

Напомним, что 25 апреля в парламенте беспартийный депутат Тагуи Товмасян заявила, что одним из правовых способов устранить действующего премьера она считает инициативу фракции "Честь имею" по выражению недоверия. Однако, Товмасян добавила, что в настоящее время нет единого кандидата на пост премьера, что и затрудняет осуществление этой инициативы, а также достаточное количество голосов для поддержки инициативы.