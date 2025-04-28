Понедельник, 28 Апреля 2025 15:52

АрмИнфо. В рамках официального визита в Эстонию премьер-министр Армении Никол Пашинян в Таллинне посетил Мемориал жертвам коммунизма.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, Пашиняна сопровождал член совета Эстонского института исторической памяти Мартин Андреллер, который представил историю создания мемориального комплекса и его символическое значение.

Никол Пашинян возложил цветы к мемориальной стене и почтил память жертв коммунизма.