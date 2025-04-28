Понедельник, 28 Апреля 2025 15:09

АрмИнфо. Как и ожидалось, процесс демаркации границы с Азербайджаном начался и закончился лишь на тех участках, где Армения должна была уступить свои суверенные территории. Об этом на своей странице в Фейсбук написал лидер партии "Страна для жизни" Месроп Аракелян.

Политик в этой связи напомнил, что уже как год нет прогресса в вопросе возвращения суверенных территорий Армении, которые были захвачены в результате азербайджанского вторжения. "Очевидно, что процесс демаркации был для Азербайджана лишь способом "захвата" территорий в Тавуше. На остальной части границы Азербайджан заполучил господствующие позиции благодаря военному вторжению, и дальнейшее продолжение процесса разграничения будет выгодно только Армении", - пояснил Аракелян.

Он считает, что основной причиной замораживания процесса делимитации является отсутствие в нем посредников, о чем уже неоднократно говорилось. В этой связи Аракелян напомнил, что изначально делимитация должна была проводиться под эгидой ОБСЕ, на принципах и подходах, изложенных в пособии "Делимитация и делимитация государственных границ: проблемы и решения".

"Урегулирование вопросов с Азербайджаном без посредников оказывается в тупике, что создает новые риски на пути к достижению мира", - резюмировал лидер партии.

Напомним, что 30 августа Ереван и Баку подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации и демаркации госграницы. Регламент был принят правительством Армении на заседании 5 сентября. Он, в частности, предусматривает организацию работ по делимитации, принятие соответствующих документов, составление протокола-описания пересечения госграницы, составление карты делимитации соответствующего масштаба, а также работу экспертных групп. Отмечается также, что положение и документы, которые будут приняты на его основе, дополнят правовые основания обеспечения полноценного хода работ по делимитации. Регламент предусматривает регулирование процессуальных вопросов между двумя странами после подписания договора о госгранице. 26 сентября Конституционный суд признал Регламент соответствующим Конституции.