Понедельник, 28 Апреля 2025 14:32

АрмИнфо. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на встрече с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом в Таллине обсудил мирный процесс между Ереваном и Баку.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, президент Эстонии приветствовал официальный визит премьер-министра Армении и выразил уверенность, что он придаст новый импульс дальнейшему развитию многопрофильных отношений между двумя странами. Алар Карис отметил многовековые связи между армянским и эстонским народами, подчеркнув, что они являются хорошей основой для расширения двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр Пашинян выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул, что Армения высоко ценит отношения с Эстонией, которые основаны на исторических традициях взаимного уважения и дружбы. Он подчеркнул, что состоявшиеся в последние годы взаимные визиты на высоком уровне свидетельствуют о взаимной приверженности укреплению повестки Армения-Эстония и повышению политического диалога на новый уровень.

В ходе встречи был обсужден процесс реализуемых в Армении реформ в сферах развития демократических институтов, государственного управления, экономики и правосудия. Пашинян подчеркнул важность поддержки Эстонии и обмена опытом в этом направлении.

Собеседники также коснулись вопроса мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Никол Пашинян отметил, что Армения высоко ценит неизменную поддержку Эстонии усилий правительства Армении по установлению прочного мира и стабильности в регионе, а также четкую позицию Эстонии по защите территориальной целостности Армении.

Алар Карис приветствовал достигнутое между Арменией и Азербайджаном согласие вокруг мирного договора и выразил надежду, что он будет подписан как можно скорее. Президент Эстонии подтвердил поддержку своей страны усилиям по обеспечению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития отношений Армения-Европейский союз и расширения сотрудничества.