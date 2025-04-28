Понедельник, 28 Апреля 2025 13:18

АрмИнфо. Новоназначенный посол Китая в Армении Ли Синвэй вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Республики Мнацакану Сафаряну.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Сафарян поздравил новоназначенного посла с началом миссии, пожелав ему плодотворной деятельности по дальнейшему развитию двусторонних связей. При этом армянский дипломат выразил готовность оказать всю возможную поддержку для этого.

Стороны с удовлетворением отметили динамичное развитие отношений между Арменией и Китаем с момента установления дипломатических отношений.

Стороны обоюдно подчеркнули приверженность активизации политического диалога и развитию многосекторального сотрудничества между двумя странами.

Собеседники обменялись мнениями о региональных событиях, а также вопросах, представляющих взаимный интерес.

Отметим, что у Китая не было посла в Армении 9 месяцев. Предыдущий посол покинул должность 11 июля 2024 года.