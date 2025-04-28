Понедельник, 28 Апреля 2025 12:27

АрмИнфо. Cожжение флага другого государства - это не признак сильного духа, это признак нищеты, поражения и унижения. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-председатель партии Армянский национальный конгресс Левон Зурабян.

Напомним, что 23 апреля в канун 110-ой годовщины Геноцида армян партия АРФ "Дашнакцутюн" организовала факельное шествие, в ходе которого были сожжены флаги Турции и Азербайджана. Эта акция вызвала резко негативную реакцию со стороны премьер-министра РА Никола Пашиняна, который осудил ее.

По словам Зурабяна, когда сжигаются флаги оппонентов Армении, страдает национальное достоинство. "Это значит, что мы стали настолько беспомощными и отчаявшимися, что не способны ни на что другое. Во время одного из визитов в Турцию, когда делегация во главе с первым президентом РА Левоном Тер-Петросяном находилась в Стамбуле, турецкое телевидение показало, как азербайджанцы в знак протеста против визита главы армянского государства арендовали судно и, плавая в Мраморном море, сожгли армянские флаги. "Тер-Петросян сказал тогда: "Сейчас я чувствую себя счастливым". Мы стали серьезным государством, если наш флаг сжигают. Они сжигают флаги сильных государств, потому что не способны сделать ничего другого. Это было, по сути, одно из самых ярких проявлений наших побед в девяностые годы", - отметил политик.

С другой стороны, по словам Зурабяна, это первый случай, когда власти Армении столь резко отреагировали на эту акцию "Дашнакцутюн". Более того, они запугивают собственный народ, заявляя, что обстрелы в Хознаваре являются ответом на сожжение флагов. "Это признак еще большего унижения, уже на официальном государственном уровне. Не говоря уже о том, что это запугивание построено на лжи. Стрельба и эскалация вдоль всей армяно- азербайджанской границы начались с того момента, как было объявлено о "согласовании" текста проекта армяно­азербайджанского мирного соглашения и представлено армянской стороной как крупный "прогресс" на пути к установлению мира", - отметил заместитель председателя АНК.