Суббота, 26 Апреля 2025 16:31

АрмИнфо. Католикос Всех Армян Гарегин Б и Католикос Дома Киликийского Арам А приняли участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском, которая состоялась 26 апреля в Ватикане на площади Святого Петра.

Как сообщает канцелярия Первопрестольного, на погребальной церемонии была отслужена Святая месса, во время которой главы и представители различных церквей имели возможность вознести свои молитвы за упокой души усопшего Папы Франциска. Накануне в соборе Святого Петра Католикос Всех Армян вознес в частном порядке молитву за упокой души Папы Франциска.